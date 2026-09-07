La AECC abre las inscripciones para participar este curso en las actividades saludables de EnRede

Fin de curso de EnRede Archivo

La Asociación Española Contra el Cáncer –AECC– en Ferrol abre las inscripciones para una nueva edición de EnRede, un programa gratuito de actividades dirigido a personas con cáncer y familiares. Tras superar los 200 participantes en la pasada edición, la iniciativa ofrecerá durante el curso 2026-2027 cinco propuestas de ejercicio físico y ocio en la comarca.

Actividad física, natación, pilates, club de lectura y huertos urbanos conforman la programación de este año con la que la AECC complementa los servicios de atención psicológica, social, fisioterapia, logopedia y nutrición que también ofrece de manera gratuita desde hace años.

Las actividades comenzarán en octubre y se desarrollarán hasta junio de 2027. Para poder participar es necesario realizar una inscripción previa, bien en la sede de la asociación en Ferrol –calle Tierra, 5–, bien a través del correo electrónico ferrol@contraelcancer.es o del número de teléfono gratuito 900 100 036.

Rutas

Dentro de su oferta de actividades para el nuevo curso, la Asociación retomará también este otoño sus Rutas Saludables, una iniciativa gratuita abierta a toda la ciudadanía. El programa consiste en paseos quincenales —todos ellos de baja dificultad— pensados para promover tanto el ejercicio físico como la socialización al aire libre, siempre con la guía de voluntarios y voluntarias de la asociación.

La primera ruta tendrá lugar el miércoles 14 de octubre a las 11.00 horas.