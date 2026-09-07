Ferrol destinará 660.000 euros a la renovación de la carretera de Castilla hasta Ponte das Cabras

Estado actual de la vía Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol renovará el firme de la carretera de Castilla en el tramo de su titularidad, los dos kilómetros que separan la plaza de España de Ponte das Cabras, el límite con el municipio de Narón. La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes el expediente de contratación de las obras, que se enmarcan en el convenio firmado con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

La intervención saldrá a licitación en los próximos días por un importe que se aproxima a los 660.000 euros y, según ha explicado el alcalde, José Manuel Rey Varela, "redundará na calidade de vida dos veciños dos Ensanches, Recimil, Ultramar e San Xoán". El regidor ha incidido en la importancia del mantenimiento de las infraestructuras públicas. "Non pode limitarse a actuacións puntuais cando o deterioro xa é evidente", dijo antes de admitir que "queda moito traballo por facer" en este ámbito.

Los trabajos, cuyo plazo de ejecución es de cuatro meses, consistirán en el fresado de cinco centímetros de espesor de toda la plataforma, incluidas las zonas de encuentro con las calles adyacentes y los espacios destinados a aparcamiento y con las tapas y arquetas. En los puntos más deteriorados se saneará la capa intermedia con pavimento asfáltico, que se aplicará a la totalidad de la capa de rodadura con un espesor de cinco centímetros también.