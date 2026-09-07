El Toxos e Froles participa en el homenaje a Marcial del Adalid de la Academia Galega de Belas Artes

El Real Coro Toxos e Froles celebró su 111 aniversario en el Jofre Daniel Alexandre

La Real Academia Galega de Belas Artes organiza dos conciertos para conmemorar el bicentenario del compositor Marcial del Adalid (A Coruña, 1826-1881), considerado una figura clave del Renacimiento y de la identidad musical de Galicia. Esta cita se convertirá en un encuentro histórico en el que participarán ocho instituciones corales poseedoras de la Medalla que lleva el nombre de este músico, entre los que se encuentra el Toxos e Froles.

‘Bicentenario Marcial del Adalid. A memoria cantada. 1826-2026’ es el título que se le da a esta doble jornada, que cuenta con la colaboración del Concello da Coruña, y en la que la agrupación ferrolana actuará el primer día, el miércoles 9, a partir de las 19.30 horas en Teatro Colón.

En esta cita, el Real Coro Toxos e Froles de Ferrol compartirá escenario con la Coral Polifónica de Bergantiños (Carballo), Cantigas e Agarimos (Santiago de Compostela) y Coral Polifónica El Eco (A Coruña).

Asimismo, en la jornada del jueves se encargarán de los recitales la Coral de Ruada (Ourense), la Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, el Coro Galego Cántigas da Terra y la Coral Polifónica Follas Novas (estas dos últimas entidades también de A Coruña).