Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teatro Colón

El Toxos e Froles participa en el homenaje a Marcial del Adalid de la Academia Galega de Belas Artes

La cita, con motivo del bicentenario del compositor coruñés, se convertirá en un encuentro histórico

Redacción Ferrol
07/09/2026 20:48
Jofre celebración aniversario Toxos e Frores
El Real Coro Toxos e Froles celebró su 111 aniversario en el Jofre
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Real Academia Galega de Belas Artes organiza dos conciertos para conmemorar el bicentenario del compositor Marcial del Adalid (A Coruña, 1826-1881), considerado una figura clave del Renacimiento y de la identidad musical de Galicia. Esta cita se convertirá en un encuentro histórico en el que participarán ocho instituciones corales poseedoras de la Medalla que lleva el nombre de este músico, entre los que se encuentra el Toxos e Froles.

‘Bicentenario Marcial del Adalid. A memoria cantada. 1826-2026’ es el título que se le da a esta doble jornada, que cuenta con la colaboración del Concello da Coruña, y en la que la agrupación ferrolana actuará el primer día, el miércoles 9, a partir de las 19.30 horas en Teatro Colón.

En esta cita, el Real Coro Toxos e Froles de Ferrol compartirá escenario con la Coral Polifónica de Bergantiños (Carballo), Cantigas e Agarimos (Santiago de Compostela) y Coral Polifónica El Eco (A Coruña).

Asimismo, en la jornada del jueves se encargarán de los recitales la Coral de Ruada (Ourense), la Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, el Coro Galego Cántigas da Terra y la Coral Polifónica Follas Novas (estas dos últimas entidades también de A Coruña).

El primer concierto divulgativo corrió a cargo de Ferrabosco, un "consort" de violas da gamba y soprano especializado en música del Barroco y Renacimiento

Un nuevo formato musical une concierto y entrevista divulgativa en el teatro Jofre

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620