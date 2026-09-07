Agosto histórico en el Camino Inglés

Una pareja inició ruta el pasado agosto en Ferrol Emilio Cortizas

Una vez finalizado agosto, y tras analizar los datos que publica a diario la Oficina del Peregrino de Compostela, se puede aseverar que el Camino Inglés mantiene, un verano más, su ritmo imparable de crecimiento. Si bien en julio se vivió un hecho excepcional, con caída de viajeros con respecto al mismo mes del año pasado (algo que se achaca a las olas de calor), este agosto las cifras no solo se han recuperado, sino que resultan históricas.

Y es que una vez analizadas las estadísticas facilitadas por la referida institución de la Archidiócesis de Santiago se puede decir que se ha cerrado un agosto de récord, con un incremento de viajeros del 16%. En total, han cubierto el itinerario que parte del puerto de Curuxeiras durante el pasado mes casi 6.000 personas (5.923), de las cuales 3.587 han sido turistas nacionales (61%) frente a 2.336 llegados desde otras partes del mundo. Es habitual que esta ruta hacia Compostela registre mayor volumen de viajeros llegados de la península que del extranjero en los meses estivales, especialmente en agosto, cuando la diferencia es más notoria.

Cabe citar que también septiembre es un buen mes en lo relativo al número de peregrinos, con unas cien llegadas en los primeros días antes de que empiece el período escolar, cuando, habitualmente, vuelven a bajar los registros.

Asimismo, está siendo un buen año en general para esta ruta de peregrinación cuyo kilómetro 0 se sitúa en la ciudad naval, ya que hasta la fecha ha superado ya los 23.000 viajeros (23.066), lo que constituye un valor un 5% más elevado que el del mismo período de 2025. Sin contar septiembre, entre enero y agosto han cubierto este itinerario jacobeo 11.171 españoles, frente a 11.793 extranjeros (22.964 turistas en total). En términos generales, la cifra de caminantes del ámbito nacional es ligeramente inferior a la de aquellos que han llegado desde otros países (51%).

Si analizamos los datos relativos a todos los Caminos que van a Compostela, éstos también son positivos. De este modo, entre enero y agosto de 2026 se han registrado ya 395.895 viajeros por cualquiera de las vías, lo que supone un 6% más que en el mismo plazo del año pasado. Eso sí, la presencia de turistas nacionales es inferior a la de extranjeros, que suman el 59% del total, con 234.034, frente a 161.861. Cabe precisar que los datos de la oficina solo guardan relación con aquellas personas que les constan por haber sellado sus Compostelas de fin de Camino y que mucha gente no llega a hacerlo, de modo que son muchos más los que finalizan peregrinación.

Entre los más solicitados

La ruta del Camino Inglés es una de las que más crece en los últimos años, dado que se trata también de una de las más asequibles, dado que puede cubrirse entre los cuatro y seis días. Así, el pasado mes de agosto los incrementos más destacados se han dado en los caminos Portugués de la Costa (+33%); Vía de la Plata (+32%) e Inglés (+16%).

En cuanto a la procedencia, cabe citar que, tras los viajeros nacionales (11.196 personas), le siguen, por procedencia, los italianos (2.713); estadounidenses (1.449); Portugueses (1.168); ingleses (1.037); alemanes (891) y irlandeses (382).