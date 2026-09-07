Adolfo Morales Trueba, nuevo jefe de la Fupro: "Regreso a las calles de mi infancia, en las que yo jugaba"

El general de brigada Adolfo Morales, recibe el saludo del comandante general de la Infantería de Marina, José Luis Souto Jorge Meis

Bajo una lluvia menuda e incesante discurrió este lunes en la Estación Naval de A Graña, frente a la sede temporal del cuartel general de la Fuerza de Protección de la Armada (Fupro), la toma de posesión de su nuevo responsable, el general de brigada Adolfo Morales Trueba (Geproar), que sustituye en el cargo a Manuel García Ortiz, quien dejó el puesto el pasado mes de mayo tras su traslado en comisión de servicio a la localidad de Tampa, en Florida, Estados Unidos.

El acto estuvo presidido por el comandante general de la Infantería de Marina (Comgeim), José Luis Souto Aguirre, y contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo civil y militar. Souto agradeció a la ciudad de Ferrol y a su alcalde la proximidad con la Armada y las unidades de Infantería de Marina.

También habló de la relevancia del cargo que ostenta Morales Trueba. “Acabas de asumir el mando de una de las grandes unidades de la Fuerza de Infantería de Marina, unidad fundamental para la Armada que encuadra a las mas antiguas y emblemáticas unidades del cuerpo de Infantería de Marina, que todavía hoy siguen realizando cometidos de máxima actualidad y trascendencia, una fuerza en plena fase de modernización que cumple con excelencia sus cometidos, a pesar del complejo proceso de transformación que afronta y, lo más importante, una fuerza que cuenta con lo más brillante del personal del cuerpo y que, con el magnífico trabajo de tu predecesor seréis, sin duda, responsables del altísimo nivel de preparación del cual la Fupro hace gala en la actualidad”.

El alcalde, José Manuel Rey, junto a otras autoridades civiles y militares presentes en el acto que se desarrolló frente al cuarte general de la Fupro Jorge Meis

El Comgeim también le recordó que “pasas a ser responsable y principal asesor de la Armada y de garantizar la eficacia en las operaciones de interdicción marítima a través de los grupos de seguridad y también de mantener la maestría de las unidades cinológicas”. Asimismo, señaló que el Geproar pasa a ser apoderado también “del arma estratégica de la Armada en sus relaciones institucionales, nuestras unidades de música”. Un amplio abanico de responsabilidades que, según indicó José Luis Souto, “exigirán que entregues lo mejor de ti mismo y lo hagas sin reservas, pues además de garantizar su preparación deberás seguir con ese proceso de transformación de la Fupro que la Armada requiere para el futuro”. Para finalizar el Comgeim le indicó que “te esperan por la proa muchos años de exigencia pero también, sin duda, apasionantes. Nos conocemos hace mucho tiempo y sé que los retos, por grandes que sean, no te amedrentan”, prosiguió. Por todo ello, trasladó al nuevo Geproar no tener dudas “de que conseguirás la misión que te ha sido asignada, ya que cuentas con tres elementos esenciales para lograrlo”. Así, se refirió en primer término a sus “cualidades personales y profesionales excepcionales, que te han hecho merecedor de que la Armada te haya designado tras una brillante y dilatada carrera. También cuentas con lo que te aporta el equipo de profesionales bajo tu mando, oficiales, suboficiales, tropa y marinería de la Armada, que son nuestro mayor tesoro y que con su trabajo, entrega y lealtad al servicio de España harán que cualquier cometido de la Fupro, por complejo que sea, se lleve a buen término”.

Un momento del acto con presencia de la bandera y entonando el himno nacional Jorge Meis

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Además, Souto Aguirre esgrimió como tercera causa de ese éxito que augura al nuevo mando el “afecto, respeto y entrañable apoyo de una ciudad como Ferrol, sede del cuartel general, donde sé que tienes lazos que te unen pero que, aún siendo así, seguro que te sorprenderá el trato que sus ciudadanos, encabezados por su alcalde, propinan a la Armada y a sus representantes”.

Seguro que te sorprenderá el trato que Ferrol y sus ciudadanos, encabezados por su alcalde, propinan a la Armada y sus representantes José Luis Souto Aguirre, comandante general de Infantería de Marina

En su intervención, Adolfo Morales Trueba agradeció su designación al Almirante Jefe del Estado Mayor y al Comandante General de Infantería de Marina y tuvo un recuerdo también para su predecesor, el general García Ortíz, “que tan buen trabajo ha realizado y cuyo paso por esta tierra ha quedado muy presente en la sociedad ferrolana”. También habló de la gran herencia así como la continuidad histórica del cuerpo, recordando el espíritu y valores del segundo batallón del I Regimiento, antecesor del Tercio Sur, en la gesta que tuvo lugar en la noche de 1874, “referencias morales que guían nuestra conducta” y valores que pidió a la Fuerza Protección que hicieran suyos.

En palabras con la prensa aseguró, además, hallarse frente a “un reto profesional extraordinario, ya que mandar como oficial general en la Fuerza de Infantería de Marina cuando eres un infante supone culminar una carrera profesional, de entrada larga, y además fructífera”.

Mandar como oficial general en la Fuerza de Infantería de Marina cuando eres un infante supone culminar una carrera profesional, de entrada larga, y además fructífera Adolfo Morales Trueba, nuevo Geproar

En lo personal. subrayó que “Ferrol es un lugar muy especial para mí, ya que aquí están las calles en las que yo jugaba, los colegios en los que estudié, mis amigos de toda la vida y supone una satisfacción personal enorme, que no os podéis imaginar, el poder regresar”. También señalaba que vivió “en todas las zonas de la ciudad” y volver 25 años después es “muy emotivo”. También se refirió al reto “enorme” al que se enfrenta, ya que se trata de “una entidad considerable”, con 1.700 infantes de marina a su cargo y que está distribuida por toda España, albergando además “muchísimos cometidos que requieren de un alto grado de especialización, lo que supone que haya que prestar una atención muy especial por cuestiones como pueden ser la seguridad de las bases e instalaciones navales”.

Volver a Ferrol 25 años después es muy emotivo Adolfo Morales Trueba, nuevo Geproar

Tres tercios, una agrupación y una unidad de seguridad La Fuerza de Protección de la Armada (Fupro) constituye una de las tres grandes unidades de la Infantería de Marina y, en concreto, es la que tiene como misión garantizar la seguridad y protección del conjunto de bases, instalaciones, centros, organismos y personas de la Armada. Está compuesta por tres Tercios, una Agrupación y una Unidad de Seguridad desplegadas en las cinco áreas donde la Armada tiene distribuidas competencias. Posee unidades caninas, compañías de policía naval, secciones de escoltas y equipos operativos de seguridad que protegen los buques de la Armada en operaciones reales. Actualmente, dicha fuerza se encuentra desplegada en las operaciones ‘Atalanta’, contra la piratería en el Océano Índico; en Rumania, incluidos en el contingente OTAN movilizado allí, o en operaciones de vigilancia marítima y despliegues en África o en Galicia, este último en el marco del contingente ‘Centinela Gallego’ de prevención, vigilancia y detección de incendios forestales.

De Santander a Ferrol siendo un niño

Aunque nacido en Santander en el año 1971, Adolfo Morales Trueba, el nuevo responsable de la Fupro, conoce muy bien Ferrol, lugar en el que recaló siendo un niño, cuando su familia dejó Cantabria para asentarse en la ciudad naval, al entrar su padre a trabajar en la antigua Bazán. Aquí pasó sus años de niñez y adolescencia, si bien hace 25 años que se marchó de la zona, donde mantiene fuertes vínculos, ya que aún conserva muchos de sus amigos y compañeros de los colegios en los que se formó como el Ludy, el Isaac Peral o el Saturnino Montojo. Fruto de ese vínculo con la urbe local ingresaría en la Armada en el año 1991.

En la urbe se formó en los colegios Ludy, Isaac Peral y Saturnino Montojo

A lo largo de su dilatada carrera militar, ha ejercido el mando en la unidad de Operaciones Especiales y la Fuerza de Guerra Naval Especial en los empleos de teniente, capitán y comandante. Posteriormente, ha sido Ayudante de Campo del Rey de España, Comandante-Director de la escuela de Infantería de Marina y Jefe de Estado Mayor del Tercio de Armada. Del resto de destinos, cabe mencionar sus funciones como consejero técnico en el gabinete del Ajema y consejero técnico en el Gabinete de la Subsecretaría de Defensa.

El Comgeim durante su intervención en la toma de posesión de este lunes Jorge Meis

Asimismo, cuenta con experiencia en misiones internacionales, habiendo estado desplegado en Bosnia y Herzegovina, Líbano y en el marco de la Unión Europea como Jefe del Módulo de Planeamiento para Oficiales Ucranianos.

Entre sus títulos militares destaca el curso senior del Nato Defense College, el de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la especialidad complementaria de Guerra Naval Especial y los de mando de unidades de Operaciones Especiales y de Paracaidistas y Buceador de Combate.

Además de las citadas, el nuevo responsable de la Fupro cuenta con numerosas titulaciones civiles y condecoraciones militares y galardones.