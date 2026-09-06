‘Trae un amigo’, la iniciativa de la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol para cubrir las vacantes

La EOI lleva a cabo a lo largo del curso actividades como las Xornadas culturais Archivo

Además de los centros educativos propiamente dichos, entidades públicas como la Escola Oficial de Idiomas –EOI– o el Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño, también están a punto de dar comienzo a las clases de gallegeo, español, portugués, inglés, alemán, francés e italiano.

Cada una de estas instituciones tiene su propia dinámica y también sus plazos y procedimientos de admisión. En el caso de la EOI, ha impulsado también una iniciativa con la que intentar cubrir las vacantes que existen en estos momentos en los diferentes cursos. La directora, Kerry Ann Mc Kevitt, anima a las personas que pudieran estar interesadas a acercarse al centro para consultar las plazas que están disponibles y, en ese sentido, explica que el programa ‘Trae un/ha amigo/a’ que se ha puesto en marcha es una buena manera para ver “como traballamos, como son as aulas e como é a escola e o seu funcionamento”, explica. Esta opción estará activa desde este miércoles, día 9, hasta el 18, fecha en la que se cierra el plazo de matriculación, y permitirá al “invitado o invitada” asistir a algunas clases. Además de los cursos ordinarios, este calendario también es válido para los denominados cursos de destrezas, uno en gallego, dos en francés y el resto, en inglés.

La directora del centro hace especial hincapié en las actividades que rodean a la oferta exclusivamente académica. “Unha das iniciativas das que nos sentimos máis orgullosas é dos Petiscos de convivencia, cos que intentamos fomentar o uso do galego entre a poboación, especialmente entre a que procede do estranxeiro”.

Secciones

Como se recordará, la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol tiene dos secciones “deslocalizadas”, una en As Pontes y otra en Cedeira. En estos casos también se mantiene el plazo de matrícula abierto hasta el día 18 para aquellos cursos en los que hay vacantes. En la localidad pontesa, las clases se imparten en el IES Castro da Uz y se centran en la enseñanza de inglés, englobando todos los niveles, desde el básico al avanzado, con dos sesiones semanales en horario de tarde para cada uno de ellos.

En lo que respecta a la sección de Cedeira, se mantienen los mismos plazos que el centro matriz y As Pontes, con clases en el IES Punta Candieira, también de tarde y con los mismos niveles, con la ampliación de horarios, ahora también con una sesión entre las 19.00 y las 21.00 horas.

Otro de los atractivos del centro es la asociación Goethe, que desde hace más de dos décadas y media organiza actividades extraescolares.