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Ferrol

Mi Selva reabre sus puertas para que la vuelta al cole sea el regreso a la diversión

El próximo 25 de septiembre. Mi Selva recibe a ‘La Maleta de Celeste’, con una tarde de cuentacuentos llena de historias mágicas, imaginación y mucha diversión

Redacción Ferrol
06/09/2026 11:39
Mi Selva vuelve a abrir sus puertas incluyendo nuevas actividades
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Con la llegada del otoño, el frío y los días de lluvia, encontrar un lugar donde los más pequeños puedan seguir jugando, disfrutando y dejando volar su imaginación es más importante que nunca.

En Ferrol y comarca son muchos los locales de estas características que ofrecen un amplio abanico de posibilidades, pero uno de los más veteranos ha vuelto a renacer. Se trata de Mi Selva –Rúa Poeta Curros Enríquez, 24-Bajo, Ferrol– que, como indican desde el establecimiento, vuelve con muchas novedades para esta nueva etapa, ofreciendo un espacio pensado “para que los peques se diviertan mientras los mayores también pueden disfrutar de un momento de tranquilidad”.

Pero además, acogerá actividades diversas como la que ya anuncia para el próximo 25 de septiembre. Mi Selva recibe a ‘La Maleta de Celeste’, con una tarde de cuentacuentos llena de historias mágicas, imaginación y mucha diversión. Una experiencia pensada para que los niños disfruten de la magia de las fábulas y vivan una tarde diferente en familia. Para acudir se puede reservar plaza en el 604 017 559.

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