Más allá del festival: 18 años pintando Meninas en Canido como “acto a la libertad”

Meninas de Canido 2026 Jorge Meis

En menos de 20 años, el barrio de Canido se ha transformado enormemente, una evidencia al menos en su parte estética, igual que es obvio que este cambio va de la mano de las Meninas de Canido, un evento que este domingo 6 celebra el último día de su XVIII edición. Al cumplir con esta convocatoria, que está dejando nuevas obras de 29 artistas en el barrio, se abren incógnitas sobre el futuro que depara a lo que actualmente es un festival con muy distintas actividades como el torneo de baloncesto que se estrenó este 2026, otro ejemplo donde se une lo local con lo de fuera para dar lugar a una iniciativa que apoyan tres administraciones públicas de espectros políticos diferentes.

Jugadoras de varios rincones del mundo que forman parte de la historia del Uni Ferrol como Jori Davis y otras baloncestistas ‘de proximidad’ como María Coira, de Hoops Eume, se unen en este nuevo ingrediente deportivo, que se resolverá a lo largo de la mañana en el pabellón del IES Canido. Este es uno de esos espacios donde cualquiera que pase puede disfrutar desde este año de una nueva obra, concretamente la de Uri Kthr.

Este artista se estrena en el festival con una menina que pone de manifiesto que “lo que sale de la decadencia y de la ruina a veces son flores que tienen mucha vida” expresa Eduardo Hermida, impulsor del proyecto y alma de la organización, precisamente, justo antes de recoger en el aeropuerto a R de Rumba, que ayer fue cabeza del cartel musical. Cada uno realiza con total libertad su propia interpretación del símbolo velazquiano o lo lleva a otro terreno, y así se fue coloreando Canido, en la mayor parte de los casos sorprendiendo a vecinas y vecinos, que no suelen tener ni idea de lo que decorará sus fachadas hasta que la obra se termina.

El iraní Mohammad Hosseinzadeh en acción Jorge Meis

Parte de la magia de las Meninas reside en aspectos como este, inherentes al arte urbano del que beben, de la misma manera que ocurre con el hecho de que las creaciones tengan fecha de caducidad. Según explica Hermida, “algunos artistas quieren venir a restaurarlas” y el año pasado fue el primero que se pintó una pared de blanco para cambiar una obra deteriorada por una nueva, como esta edición decidió hacer Sfhir en la calle Insua con una de sus primeras creaciones. Así, esta firma, que lleva nueve convocatorias participando en el festival, ideó ocho de los diseños que hay repartidos por el barrio, de los que el impulsor no lleva recuento, aunque sabe de un vecino que está haciendo un registro fotográfico “por amor al arte”.

Sembrado

“Empecé a pintar las primeras fachadas, después se sumaron dos amigos pintores y luego vino Jorge Cabezas”, un prestigioso artista coruñés a quien un vecino “tapó con un rodillo” su obra. “¿No quieres arte? Pues te voy a dar arte”, rememora Eduardo Hermida sobre el germen de todo, cuando reunió “a un montón de artistas en el estudio, que estaba al lado de la casa de este señor, y dimos una fiesta brutal”, entre la que también había músicos, poetas o bailarines.

A pesar de su enorme evolución, esa comunidad artística que dio origen al festival continúa desarrollándose de alguna manera. Uno de los mejores ejemplos es el ya nombrado Sfhir, que este año fue el pregonero además de DJ, una faceta con la que cerró la noche de ayer, como suele hacer anualmente. Pero estas sinergias ocurren también con otros como Pastron#7, que colaboró para dar pie a la nueva edición limitada del Vermut Isabelita, o con la menina cantante creada por Antone, un artista que realiza pintura rápida durante los conciertos de TanDuB, uno de los grupos musicales del pasado 2025.

La menina cantante de Antone (Antón P. Couto), de TanDuB Jorge Meis

Hay un gran trecho de aquel origen de las Meninas de Canido a lo que son a día de hoy, un recorrido de 18 años en el que hubo varios momentos decisivos como “la supuesta aparición de Banksy”, recuerda Hermida, o “las reuniones que tuvimos en la Unesco para integrarnos dentro de la ruta de los impresionistas”. No obstante, “es muy importante la figura de Sfhir”, destaca el impulsor como otro de los puntos de inflexión, ya que “cambió todo el concepto del muralismo que teníamos”, además de que “él nos abre muchísimas puertas, nos genera un respeto, nos da mucha credibilidad y sobre todo, es como un hermano”.

Incógnitas

“Llegados a este punto, cuando acabe esta edición, tengo que replantear un poco todo porque esto está creciendo muchísimo y ya necesitas mucho dinero para hacer un proyecto como el que se hace, no llegan los 100.000 euros que tenemos”, confiesa Eduardo Hermida, que ve futuro en los patrocinios pero no descarta todas las opciones. “O a lo mejor ya ha llegado el momento de parar”, sopesa, entendiendo que Canido “ya tampoco necesita a las Meninas” porque “es un barrio con menos ruinas, aunque todavía quedan, pero es un barrio habitado, habitable, familiar...”, resalta, comparándolo con la situación de los inicios.

Estas dudas se suman a la gran cantidad de energía que demanda la organización de un evento como este. “Ahora que tengo 60 años, cada vez me cuesta más”, admite, aunque la edad o el factor económico no son los únicos. Así pues, y volviendo a poner en el foco en el territorio y en sus habitantes, el artista da cuenta de que “desde una parte de la asociación vecinal quieren acabar con las Meninas, entonces, veo que esto se está convirtiendo en una lucha, no sé si de egos o de qué tipo”, apunta.

“Lo que no quiero es crear una guerra en el barrio, y si para que haya paz hay que eliminar las Meninas, pues se acaban y ya está”, declara Eduardo Hermida, que en cualquier caso muestra su preocupación porque el festival se pueda usar como “arma política” al entenderlo como algo “muy fascista, muy monárquico, muy antirepublicano...”.

Lejos de estos atributos, el impulsor señala que la elección del pintor y el cuadro en cuestión, cuando además ni se imaginaba el alcance actual, nace del “amor de un artista hacia una obra muy especial, que son ‘Las meninas’ de Velázquez”, explica. “No hay ningún mensaje político ni ninguna alegoría” y, de hecho, tanto su nacimiento como iniciativa ciudadana como el sistema que da sentido a este encuentro lo convierten en un “un acto a la libertad, un acto hacia la libertad”, matiza, en el que tienen cabida propuestas tan diversas como la del homenaje a Álvaro Lamas que despedirá este año en la calle Riego.