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Universidad

La reología ibérica reúne a un centenar de personas expertas en el Campus de Ferrol

A lo largo de las tres jornadas se presentaron un total de 80 contribuciones científicas

Redacción Ferrol
06/09/2026 20:05
Participantes en la cita, que presidió y coordinó la investigadora Ana Ares
Participantes en la cita, que presidió y coordinó la investigadora Ana Ares
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El Encuentro Ibérico de Reología, Ibereo 2026, acaba de celebrarse en el Campus Industrial de Ferrol con la participación casi un centenar de personas expertas de 12 nacionalidades diferentes, la mayor parte procedentes de España y Portugal, pero también se reunió en la ciudad personal investigador de países como EEUU, China, Brasil, Bélgica o Alemania. 

Durante las tres jornadas que abarcó el evento se presentaron cerca de 80 contribuciones científicas. La organización corrió a cargo del Grupo Español de Reología y la Sociedad Portuguesa de Reología, con la coordinación local de los grupos de Polímeros y de Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais, ambos del Citeni (UDC).

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