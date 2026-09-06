La explosión de arte y creatividad de las Meninas de Canido todavía no ha terminado

Teresa Irisarri en plena faena este domingo Jorge Meis

El festival de las Meninas de Canido despidió este domingo 6 la edición en la que cumplió la mayoría de edad con un homenaje al músico del barrio Álvaro Lamas, fallecido en el mes de enero, que es el rostro de uno de los nuevos diseños que hay en el barrio, realizado por Nauni. La mayor parte de creaciones previstas ya se pueden disfrutar recorriendo las calles de la zona cualquier día del año, una actividad imprescindible para el público que desee ver a los artistas en acción, algo que todavía será posible en determinados casos como el mural de gran formato que está elaborando la pintora Carmen Martín en la residencia de ancianos Mi Casa.

Esta fachada se encuentra muy próxima a la Escola Aberta de Arte, que dirige la pintora. Así, las Meninas de Canido se alargan de alguna manera y cualquiera que pase por la calle A Coruña podrá ir viendo el avance de una creación en la que serán protagonistas algunos de los propios usuarios de la residencia, a los que ya visitaron previamente desde la escuela para retratarlos.

Completan la lista de creadores que dejaron su huella Álex, Alina Richart, Ana Corazón, Aurora Campbell, Vuelco, Carola Bouza, Edu Ātman, Sezo, Eva Casais, Toni Espinar, Gon Alonso, Rojo, Teresa Irisarri, Poch, Maryi Malca, Nauni, Pastron#7, Sfhir, Rapela, Špela Trobec, Tutu Sousa, Uri Kthr, Mohammad Hosseinzadeh, Olivia Perezminguez, Antone, Lucía Debuxa, Häcko Crâne y Fer Patiño.

Las Meninas de Canido en imágenes Más información

Torneo 3x3

La gran novedad del año fue la incorporación de un torneo de baloncesto femenino que se jugó en el IES Canido, resolviéndose este domingo con el primer premio para Team Wevolv, el segundo para 3x3 Las Rozas y el tercero a La Eterna Juventud Finlandia.