La Armada invierte 935.000 euros en rehabilitar el antiguo edificio de Enfermería de la base de A Graña

Vista parcial de la Estación Naval de A Graña Daniel Alexandre

Dentro del programa de recuperación y puesta en valor del patrimonio militar en la ciudad, la Armada anuncia la licitación de la rehabilitación del antiguo edificio de enfermería de la estación naval de A Graña, un inmueble que se levantó originalmente en el siglo XVIII y que a lo largo de este tiempo ha albergado otros usos. En esta actuación, que permitirá aglutinar las funciones sanitarias y docentes en el mismo espacio, se invertirán más de 900.000 euros, impuestos incluidos.

La intervención en el edificio será integral, según consta en el proyecto, que recuerda un uso posterior como cuartel de marinería que, debido a su deterioro, dejó de ejercerse.

Partiendo de que el principal condicionante de las obras –que deberán ejecutarse en un plazo de seis meses– va a ser el mantenimiento de las fachadas de piedra, lo único que se conservará, la actuación recuperará el edificio para su uso sanitario inicial, además de habilitar una zona de aulas para formación, de esa misma naturaleza. También se demolerá la construcción auxiliar adosada.

La solución adoptada hará posible mantener la entrada principal en la fachada noroeste, como ahora, y comunicar las dos plantas –baja, con una superficie de 231 metros cuadrados útiles, y bajocubierta, con cerca de 79– a través de una escalera central. En la primera de ellas se concentrarán ambos usos. Por un lado, la sanitaria incluirá, además del vestíbulo y una oficina de admisión, un box de urgencias, una consulta médica, otra de enfermería y un espacio destinado a farmacia y almacén, entre otros servicios.

En lo que respecta a la función docente, se habilitarán tres aulas, compartimentadas entre sí por paneles acústicos móviles que, en el caso de que fuese necesario, permitirían unirlas. En todo caso, el aula práctica/teórica tendrá una capacidad inicial de 14 alumnos, mientras que las otras dos podrían albergar 28 y 42, respectivamente. Por su parte, la planta bajocubierta albergará la zona administrativa y los servicios a ambos lados, comunicadas por una pasarela.

Las empresas interesadas en adjudicarse esta obra tienen de plazo hasta el próximo día 17 para presentar sus ofertas.

La base de A Graña está siendo objeto de diferentes actuaciones que afectan no solamente a las edificaciones, sino también a los muelles y a los depósitos de O Vispón. Esta misma semana se adjudicaron trabajos de mejora en el servicio de combustibles, en concreto la modernización de cuatro generadores de energía, a la empresa ferrolana Prosema, por un importe de cerca de medio millón de euros, impuestos incluidos.