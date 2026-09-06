Ferrolterra, Eume y Ortegal cuentan con 64 nuevos docentes públicos para este curso 2026/27

Los exámenes en Ferrol se realizaron en el IES Saturnino Montojo Daniel Alexandre

Con el inicio de este mes de septiembre se incorporaron a las aulas de centros públicos gallegos más de 1.000 maestros y profesores de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y sectores singulares de la FP, de los que 64 vendrán a impartir docencia a 12 concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Entre los municipios que recibirán a estos nuevos profesionales, que vienen de aprobar las oposiciones y ya desde finales del pasado mes de julio podían conocer la adjudicación provisional de destinos, destaca el ayuntamiento ferrolano por renovar su cuadro de personal con 26 nuevos profesionales. La cifra despunta teniendo en cuenta que a este territorio le sigue Narón con 9, Pontedeume con 6, Valdoviño con 5, Fene y Monfero con 4, As Pontes con 3, Ares y Neda con 2, y As Somozas, Cedeira y Mañón con 1.

Detalles

Los nuevos docentes de esta área territorial que se estrenan como funcionarios en prácticas se incluyen en un total de 1.012 incorporaciones repartidas por Galicia, de las que un 70% son mujeres, es decir, 708, mientras que el 30% (304) son hombres. En cuanto a la edad, los más jóvenes son siete maestros nacidos en 2003, que se ocupan de las especialidades de Pedagoxía Terapéutica (2), Francés (2), Audición e Linguaxe (1), Inglés (1) y Educación Infantil (1). Asimismo, la persona más mayor que obtuvo plaza este año fue un profesor de Secundaria, de Organización e xestión comercial, del 1967.

Por otra parte, las cinco especialidades con mayor número de ingresos en el cuerpo de maestros son las de Educación Primaria (105), Pedagoxía Terapéutica (81), Infantil (69), Lingua Estranxeira Inglés (38) y Audición e Linguaxe (35). Además, dentro de la enseñanza Secundaria despuntan con más incorporaciones Inglés (78), Lingua e literatura galega (69), Lingua castelá e literatura (30), Xeografía e historia (29) y Matemáticas (28).

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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, dio la bienvenida a todos en un acto que contó con 401 maestros de Infantil y Primaria que superaron el proceso en el turno de ingreso, y, además de felicitarlos “pola obtención de froitos tras un longo proceso de traballo e esforzo”, aprovechó para anunciar la inminente puesta en marcha de la Oficina de Apoio ao Profesorado.

Cerca de 20.000 matrículas en las tres comarcas Contando con todos los centros públicos, concertados y privados, se estima que para este curso 2026/27 se registren un total de 19.638 matrículas en las comarcas del área. Entre los distintos concellos, solo tres incluyen alumnado de Educación Especial, como son Ferrol (103 plazas), Narón (6) y As Pontes (1), de la misma manera que destacan cuatro municipios por carecer tanto del nivel de ESO como de Bachillerato: Moeche, As Somozas, Cabanas, A Capela, Cerdido y Mañón. En este cálculo provisional, que también incluye las cifras de Infantil y Primaria, la mayor parte de las vacantes se las llevan Ferrol y Narón, con 7.792 y 3.988, respectivamente, seguidos de Pontedeume (1.251), Fene (1.244) y As Pontes (1.131).