Ferrol y Asturias se dan la mano con música tradicional y espicha para honrar a la Santina

Un momento del acto en la sede del Toxos Jorge Meis

La presencia de asturianos en la ciudad naval y, sobre todo, de una entidad vinculada a Ferrolterra desde hace años, como es la Peña Les Fabes, hace que en un día como el de este sábado 5, en el que se honra a la santina, patrona de la comunidad vecina, asturianos y ferrolanos se convierten en mucho más que primos hermanos.

La entidad, que preside Leonor Bermejo, fue la organizadora de los actos por el Día de Asturias, que reunieron a muchos amigos de la entidad en torno a la Virgen de Covadonga, aprovechando, además, que la iglesia del Socorro cuenta con una imagen de la santa, que fue adquirida tras una iniciativa de un ilustre asturiano-ferrolano –del muelle–, el pintor ya fallecido pero muy recordado en la zona, Luis Mahamud.

Así, a las siete de la tarde se celebró una misa, a la que siguió un acto musical y festivo que tuvo como escenario el local del Toxos e Froles.

La presidenta de la Peña Les Fabes recibió el apoyo del Concello, con la presencia de la edila de Turismo Maica García Fraga; y del Real Coro Toxos e Froles, y en su nombre el presidente, Arturo Lamas.

Una de las actuaciones musicales de la jornada Jorge Meis

Los intervinientes destacaron el papel de entidades como la Peña Les Fabes, “que tiene en Ferrol su casa”, algo que valoró la presidenta, Leonor Bermejo, al señalar el “significado emocional” que tiene para los asturianos la celebración del Día de Asturias lejos de su tierra de origen”. Por eso, destacó el papel de la entidad “en la conservación y transmisión de las tradiciones asturianas a las nuevas generaciones”, con el fin de que “Asturias y Ferrolterra sigan caminando juntas”.

La música sirvió, además de para animar la fiesta antes de la tradicional espicha con sidra asturiana, para unir de nuevo comunidades. Así, actuó un dúo del Toxos e Froles –Arturo Lamas y Ana Corral– y una pareja tradicional asturiana de gaita y tambor –Johnny y Xurde–. Los ‘puxa’ y los ‘vivas’ no faltaron en la fiesta.