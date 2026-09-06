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Ferrol

Ferrol cuenta con una nueva asociación cultural y comisión de fiestas en Covas

Entre sus principales objetivos se encuentran la organización de actividades culturales y lúdico-festivas, la promoción de Covas y la recuperación de sus tradiciones y celebraciones populares

Redacción Ferrol
06/09/2026 20:46
joao gonzalez secretario asociacion cultural covas
El  secretario de la nueva asociacion cultural, Joao González, con el acta fundacional
Cedida
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A principios de mes, un grupo de vecinos y vecinas, junto a personas vinculadas con la parroquia se reunieron para su constitución y durante el primer encuentro firmaron el acta fundacional y los estatutos de la entidad, para su inscripción en el Registro de Asociaciones de la Xunta de Galicia.

La primera junta directiva está integrada por Manuel Beceiro, como presidente; Francisco Vellón, como vicepresidente; Joao González, como secretario; y María de los Ángeles Sánchez, como tesorera. Ejercerán como vocales Margarita Espiñaira, Daniel Lorenzo y Joaquín Enríquez.

Entre sus principales objetivos se encuentran la organización de actividades culturales y lúdico-festivas, la promoción de Covas y la recuperación de sus tradiciones y celebraciones populares. Para ello prevé organizar encuentros con la vecindad destinados a recuperar la memoria y las costumbres de la parroquia, así como charlas, presentaciones de libros, conciertos, etc.

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