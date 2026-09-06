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Ferrol

Fallece una persona en la ferrolana playa de San Xurxo

Los socorristas no pudieron hacer nada por salvarle la vida

Redacción Ferrol
06/09/2026 19:05
El cadáver permaneció en el arenal hasta su levantamiento
El cadáver permaneció en el arenal hasta su levantamiento
Jorge Meis
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El cadáver de una persona ha aparecido en la tarde de este domingo en las aguas de la playa de San Xurxo, en Ferrol.

El 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso a través de los socorristas de la playa, minutos antes de las 18.00 horas. En la comunicación realizada explicaron que había una persona flotando en el mar, a unos 50 metros de la playa.

Con esta información, desde el CIAE 112 Galicia se solicitó la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Policía Nacional y de la Local, de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol.

Después de que la persona fuese rescatada del agua, los servicios de emergencias trataron de salvar su vida, pero solo se pudo confirmar su fallecimiento.

Según relatan algunos testigos presenciales, pudieron ver a una mujer que se encontraban en una zona rocosa y apuntan a que esta se precipitó al agua.

Una vez rescatada, y en la arena, se le practicó la respiración cardiopulmonar mediante el empleo del DESA (desfibrilador) para intentar reanimarla, sin resultado positivo.

En torno a las siete y media de la tarde se esperaba al forense para proceder al levantamiento del cadáver.

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