El Conservatorio Profesional Xan Viaño de Ferrol se sumerge este curso en dos proyectos Erasmus+

Concierto de pequebanda en el CMUS Daniel Alexandre

El Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol abre este nuevo curso escolar sus aulas a Europa con el desarrollo de dos proyectos Erasmus+ KA122 en marcha y una intensa programación de movilidades internacionales. Uno de los proyectos ya comenzó el curso pasado, ‘En Clave de Música de Cámara’, en el que participa toda la comunidad educativa del centro y que ya ha llevado a docentes y estudiantes del conservatotio ferrolano hasta ciudades como Dublín, Padua o Guimarães, generando nuevas experiencias de formación e intercambio con instituciones musicales de distintos puntos de Europa.

El programa continúa este curso con movilidades de alumnado y profesorado que llevarán a sus participantes hasta puntos como Tampere –Finlandia–, Teplice –República Checa– o Riga –Letonia–.

Además, el CMUS Xan Viaño recibirá este curso la visita de dos expertos invitados procedentes de Portugal, así como de alumnado y profesorado del conservatorio de Teplice.

Pero a esta actividad ya en marcha se suma ahora una nueva, que lleva como título ‘Sonidos del Atlántico’. Se trata de un nuevo proyecto KA122 recientemente aprobado y que cuenta con la mayor dotación económica conseguida hasta ahora por el centro dentro del programa Erasmus+.

Su puesta en marcha está prevista para el próximo mes de noviembre y tendrá una duración de 18 meses.

La iniciativa permitirá ampliar las oportunidades de movilidad y cooperación internacional para todo el alumnado de Enseñanzas Profesionales, además del profesorado y el personal no docente.

Con estos dos proyectos, el CMUS Profesional Xan Viaño refuerza su dimensión europea y convierte la movilidad internacional en una herramienta de aprendizaje artístico, intercambio de metodologías y enriquecimiento personal.

Se trata, de este modo, de una apuesta que permite a su comunidad educativa aprender música también más allá de las aulas y construir nuevos vínculos con otros centros y profesionales de Europa.