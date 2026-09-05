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Meninas de Canido

R de Rumba y Sfhir despiden las Meninas de Canido del sábado, la jornada con más actividad infantil

El artista y DJ que cierra el programa del segundo día se ocupó también del pregón como parte de la “familia” del festival

Redacción Ferrol
05/09/2026 05:00
Meninas Canido 2026 viernes
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Jorge Meis
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Las Meninas de Canido llegan a su ecuador después de que en la tarde del viernes se inaugurara el encuentro con uno de los mejores pregoneros que podría tener el festival, que bajo el nombre artístico de Sfhir no solo lleva años dejando su arte en los muros del barrio. Además de desatar la fiesta habitualmente como DJ, una faceta que desarrollará este sábado 5, a partir de las 23.30 horas en el parque Antón Varela, el madrileño lleva el nombre de Ferrol y de Canido por todos los rincones del mundo por los que va dejando huella.

Durante el pregón, Hugo Lomas (Sfhir) estuvo acompañado del impulsor del evento, Eduardo Hermida, que destacó la importancia de haber elegido este año “a un amigo, un hermano y a una persona que para mí es indispensable en el festival”.

En su discurso, el artista se detuvo en todo el trabajo invisible que hay detrás de las Meninas, “desde horas de planificación previas hasta muchos problemas que surgen” y valoró la ausencia de censura que está a la orden del día en otros países. Además, rememoró cómo entró en contacto con esta iniciativa a través de su amigo y artista de light painting, recientemente fallecido, Simón López.

Con el tiempo, Sfhir entendería que “las personas de Meninas son algo más parecido a una familia que a un festival”, por eso hizo honor también a la que fue uno de sus miembros destacados, Paula García, recordando que “el show debe continuar”, como solía decir ante todo. Aunque no venga como artista, “para mí es el evento más esperado de todo el año”, concluyó.

Programa del día

El I Torneo 3x3 de las Meninas abrirá hoy el programa en el IES Canido, donde se jugará durante todo el día, desde las 10.30 horas. De 11.00 a 13.00 se desarrollará el primer taller infantil en el parque Antón Varela, donde los niños volverán al centro de 17.00 a 19.00, con un nuevo “obradoiro” y ‘Busca do tesouro’.

Esta vez, el mercado creativo abrirá en horario extensivo, de 12.00 a 00.00, y para disfrutar todos los públicos habrá conciertos de Batalha (13.00 horas), Alféizar (20.00) y R de Rumba (22.00), antes de DJ Sfhir.

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