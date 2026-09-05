Puesta a punto de los centros educativos para iniciar el curso

El IES Leixa se encuentra en obras Jorge Meis

La vuelta a las aulas del alumnado supone regresar a unas instalaciones que deben encontrarse en buen estado. Por eso, coincidiendo con las vacaciones escolares, se ha trabajado desde el área autonómica de Educación en el acondicionamiento de muchos de los centros educativos públicos de Ferrol y comarca. Se ha actuado especialmente, como explican desde la Consellería, en los centros en los que las intervenciones son más complicadas de compatibilizar con la actividad lectiva.

Las obras se enmarcan en el Plan de nova arquitectura pedagóxica que busca la modernización de colegios e institutos.

De los trabajos abordados en estos meses de verano sobresalen los cambios de cubierta e instalación de ascensores en varios centros. Entre las rehabilitaciones integrales de la zona, el área que dirige Román Rodríguez destaca las actuaciones en el IES Leixa de Ferrol –con una inversión de 1,9 millones–, el IES Sofía Casanova –1,3 millones y el colegio A Gándara, de Narón –1,4 millones–.

Grandes obras

En cuanto a las calificadas por la Consellería como grandes obras, se contabilizan hasta 23 actuaciones en toda la comarca.

La cabecera es la que mayor número de intervenciones acoge, una decena, en la que se incluyen, además de las dos rehabilitaciones antes citadas, intervenciones de envergadura como la del CEIP Almirante Juan de Lángara –1,4 millones de euros–, el IES Catabois –762.000 euros–, CEIP Pazos –90.700–, CEE Terra de Ferrol–564.000 euros–, CEIP Esteiro –97.600– o San Xoán –76.400–, además de medio millón del convenio para la mejora de varios CEIPS.

En el caso de Narón, se invertirán 1,4 millones en el CEIP A Gándara para la rehabilitación integral y 81.000 para la instalación de un ascensor; algo menos de medio millón en el IES As Telleiras, además de otras obras en el CPI O Feal –110.000 euros–o en el Virxe do Mar –94.500–.

En el Concello de Ares se contempla en el capítulo de grandes obras la ampliación por tres millones de As Mirandas; en el CEIP Francisco López Estrada de Mañón se invierten 102.000 euros; en Fene, 137.000 para un ascensor en Centieiras; en Neda, 69.000 euros para el ascensor de San Isidro; en Pontedeume se favorece a dos centros, el CIFP Fraga do Eume, con una ampliación por 365.000 euros; y Breamo, 109.000 euros para la reparación de la fachada.

Por otro lado, en As Pontes, se destinan 217.787 euros al CEIP plurilingüe Santa María. Por su parte, el CPI Atios cuenta con una inversión de 314.000 euros para la reforma de la cocina-comedor.

En el IES Punta Candieira de Cedeira –27.350 euros–, Escola Oficial de idiomas de Ferrol –26.000– e IES Terra de Trasancos de Narón –26.200 euros– la Consellería ha destinado fondos para instalaciones fotovoltaicas.

Respecto a las obras que están comprometidas también por la cartera de Educación se encuentran centros educativos de Ferrol y Narón como el CIFP Ferrolterra, 2,5 millones parta la ampliación e incremento de ciclos; Ucha Piñeiro, 700.000 euros para reforma de cubiertas; Carvallho Calero, 650.000 euros para la pisca cubierta y gimnasio; así como la pista del Concepción Arenal y el demandado pabellón deportivo de Ferrol Vello, con cifras sin concretar. En Narón, se comprometieron 50.000 euros en el Ponte de Xuvia para la reparación de cubierta; y 420.000 para su cambio en el IES As Telleiras.

Además de estas obras, el denominado Plan de benestar e accesibilidade de la Consellería ejecutó actuaciones en verano en centros de Ares, A Capela, Cariño, Fene, Ferrol, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes, San Sadurniño y Valdoviño.

Los centros beneficiados fueron As Mirandas, Mosteiro de Caaveiro, Manuel Fraga, Cabo Ortegal, Centieiras, O Ramo, IES de Fene, San Xoán, Canido, Concepción Arenal, Catabois, Carvalho Calero, Virxe de Cela, IES de Mugardos, Ponte de Xubia, CRA Narón, As Telleiras, Terra de Trasancos, San Isidro, Fernando Esquío, José María Lage, Fraga do Eume, A Fraga, A Magdalena, Moncho Valcarce, Castro da Uz, CPI de San Sadurniño y Atios, en los que se ejecutaron obras diversas, que van desde cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, instalación eléctrica, reparación de canalones o cambios de calderas, entre otras actuaciones