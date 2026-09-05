Nuevo curso escolar, nuevo calendario: todas las fechas clave

El calendario fue confirmado por la Xunta el pasado mes de junio Jorge Meis

El equipo docente y directivo de los centros se ha ido incorporando en los últimos días a sus respectivos puestos y, en breve, lo hará también el alumnado (el día 9 de septiembre). Lo que está claro es que ya resta menos para el 21 de junio, fecha en la que culminará el curso 2026/2027 para todas las etapas educativas, excepto el segundo nivel de los ciclos de FP, que terminarán el 15 de ese mes.

Así figura en el calendario oficial que dio a conocer la Consellería de Educación a comienzos del mes de junio –publicado en el Diario Oficial de Galicia correspondiente a la jornada del 14 de junio–. En él figuraba, además, que en el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, teniendo en cuenta sus particularidades, podrá flexibilizarse el inicio de las actividades hasta el 16 de septiembre.

Cabe señalar que, en cuanto a las clases de segundo de Bachillerato, estas rematarán de acuerdo a las fechas que se establezcan para las Pruebas de Acceso a la Universidad.

Vacaciones

Una cuestión por la que cada curso se pregunta con ahínco –y no solo por parte de los escolares– son las vacaciones. Según lo abordado en la Mesa Sectorial Docente, los periodos fijados son los siguientes: Del 22 de diciembre al 7 de enero en Navidad; los días 8, 9 y 10 de febrero por Carnavales; y del 22 al 29 de marzo se parará por Semana Santa. Además, serán no lectivos el 7 de diciembre y las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y local.

Como fechas a tener en cuenta, es necesario señalar que las pruebas de evaluación de diagnóstico tendrán lugar entre el 19 y el 23 de abril (2º ESO) y entre el 26 y el 30 (4º de Primaria). El periodo de adaptación en 4º de Infantil no se podrá prolongar más allá del 15 de septiembre.