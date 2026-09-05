Los libros de texto y el material escolar, un gasto para las familias y un pilar para los comercios

Algunos establecimientos calculan que el gasto medio es de 250 euros Jorge Meis

Las librerías y papelerías de la comarca están viviendo los que probablemente sean sus días más ajetreados del año por la vuelta al cole. Ejemplo de ello son establecimientos del municipio de Narón como es el caso de Librería Day. Su copropietaria, Isabel Prieto, asegura que están atendiendo a muchos clientes durante estas semanas previas al inicio de las clases. “El curso acaba alrededor del 20 de junio y entre finales de ese mes y principios de julio ya hacemos los pedidos”, explica.

Por su parte, la gerente de la Librería Nova, Azucena Dopico, asegura que estas fechas son “nuestro mejor momento” y añade que el curso escolar es “un pilar muy importante” para este tipo de negocios.

En cuanto a los precios, afirma que han subido. “Hay mucha diferencia entre los de este año con respecto a los del curso pasado. Los libros pueden haber subido entre uno y dos euros”, concreta Azucena Dopico. En cambio, desde la librería Albatros, José Manuel Noche, cree que los costes no aumentaron “prácticamente nada” y Prieto piensa que el valor de los ejemplares se ha mantenido bastante, aunque ha notado que el material es “mucho más caro”. Contando los libros de texto, calcula que el gasto puede suponer una media de 250 euros.

Por ello, la Xunta ha decidido invertir un total de 27 millones en 313.000 ayudas para las familias gallegas. Según el propio gobierno autonómico, este montante forma parte de un paquete de medidas que contará con más de 145 millones de euros, casi un 10% más que el año pasado.