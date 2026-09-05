La procesión de Dolores recorrió la ciudad hasta Ferrol Vello, donde se inició el culto a la Virgen

Procesión por los 275 años de devoción a la Virgen de Dolores Jorge Meis

La Virgen de Dolores salió este sábado a la calle, procesionando acompañada de cofrades de todos los tercios de la hermandad, a los que se sumaron una amplia representación de corporaciones penitenciales de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Juntos, tras la solemne misa celebrada en la concatedral de San Julián, conmemoraron, de este modo, el 275º aniversario de la institución canónica de la antigua Congregación de Siervos de María Santísima de los Dolores.

La procesión, celebrada en pleno verano, contó con el acompañamiento musical de la Xove Banda de Narón –que procesiona con la imagen en cada una de sus salidas– y la Banda da Misericordia de Viveiro.

El desfile fue seguido por numeroso público desde las distintas calles de la ciudad, ya que se desplazó desde San Julián –la víspera partió de la iglesia de Dolores para pernoctar en la concatedral– por el barrio de A Magdalena hasta el portuario de Ferrol Vello por la cuesta de Mella, con regreso por San Francisco hacia la iglesia de Dolores.

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Precisamente ese recorrido hasta Ferrol Vello tuvo un vínculo simbólico y quiso recordar el punto en el que originalmente se hallaba la antigua iglesia de San Julián, ya que fue precisamente allí donde comenzó el culto a María Santísima de los Dolores en Ferrol, dos siglos atrás.

Los actos de celebración de este 275º aniversario comenzaron ya el pasado viernes con el rezo de un rosario vespertino en traslado, mediante el cual la imagen de Nuestra Señora de Dolores fue hasta la Concatedral de San Julián. Tras la procesión extraordinaria del domingo, los actos tendrán continuidad en los próximos días.

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Desde el lunes 7 al martes 15 de septiembre, se celebrará diariamente, a las 19.00 horas, una novena en honor a la Virgen de Dolores en la iglesia que acoge esta advocación.