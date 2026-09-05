Ferrol Vello se prepara para las fiestas de A Parrocheira

Las camisetas conmemorativas podrán conseguirse en la tienda de Fe Cedida

Ferrol Vello se prepara para su fiesta, A Parrocheira, que desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre ofrecerá actividades para los más pequeños y música y diversión (con el regreso de la cucaña) para los que no lo son tanto. La Cofradía de Pescadores de Ferrol, en colaboración con la entidad vecinal, organiza esta edición que también cuenta con el respaldo del Concello, el Puerto y un amplio grupo de empresas que forman parte del ecosistema del "muelle".

El patrón mayor del pósito, Gustavo Chacartegui, ha agradecido la implicación de "todos los que hacen posible mantener viva la fiesta más antigua de la ciudad" que, además, "supone prácticamente la despedida del verano". El programa comenzará el viernes a partir de las 18.00 horas con la actuación, en la carpa ubicada en la dársena de Curuxeiras, de Flyin' Mosquitos, que darán paso al pregón, a cargo del alcalde, José Manuel Rey Varela, a las 20.00. Nuevo Plan, Los Alcántara y un pinchadiscos serán los protagonistas de la velada.

El sábado actuarán Malditos Pendejos en la sesión vermú, que tendrá también una vertiente gastronómica. "Las personas que cojan una consumición podrán degustar una tapa de parrochitas", avanza Chacartegui, que recuerda que esa misma dinámica, aunque en este caso con un arroz marinero como pincho, se repetirá el domingo. Tras la comida, el relevo lo tomarán Los Zares y después llegará uno de los grandes momentos, la cucaña. Durante todo el día habrá también atracciones infantiles y la tarde-noche bailará al ritmo de La Indirigible, La Promesa y Sintrom ni Son.

A Parrocheira 2026 se despide el domingo 13 en una jornada más corta. El capítulo musical estará protagonizado por José Brea y Pepe Piña y los Robinson, además de por un pinchadiscos. A las 18.00 se celebrará la misa en la iglesia del Socorro y, después, habrá salida el procesión, como es costumbre.