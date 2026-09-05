Ferrol conmemora cuatro décadas desde que acogió el Mundobásket

Acto inaugural en A Malata José Mauriz

Una ciudad pequeña como Ferrol se convirtió hace cuarenta años en sede del Mundobásket. La única que no era capital de provincia y la única en la que la iniciativa partió de un club, el OAR, que cumplía así un sueño que no solo fue de los organizadores sino de toda una ciudad, que por aquel entonces ya disfrutaba de una afición al baloncesto que llenaba pabellones.

Fueron tan solo seis días, pero que pasaron a la historia. La ciudad acogió a las selecciones de la Unión Soviética, Australia, Israel, Cuba, Uruguay y Angola, del 5 al 10 de julio de 1986.

La huella dejada ha sido imborrable para los que lo vivieron, pero no solo para quienes disfrutaron del baloncesto mundial, sino por todo lo que rodeó a este evento, que en las últimas semanas ha recordado Diario de Ferrol en su cuarenta aniversario.

Con un especial conmemorativo se dio voz a muchas de las personas implicadas tanto en la organización como al otro lado de un Mundobásket ferrolano y el próximo sábado, día 12 de septiembre, se dará continuidad, como colofón, con un evento en el pabellón que acogió esos partidos históricos, A Malata. Un polideportivo que ha resistido el paso del tiempo y que, con eventos como el del próximo sábado, que coincidirá además con la celebración de la final de la Copa de Galicia de baloncesto femenino, afronta los últimos actos antes de su remodelación.

Por eso, con la colaboración de la Federación Galega de Baloncesto, la Diputación de A Coruña y el Concello de Ferrol, Diario de Ferrol acogerá en esa jornada un coloquio con quienes vivieron en primera fila ese evento histórico, que estará acompañado, además, de la disputa de dos partidos de veteranos, con un combinado ferrolano y gallego, tanto masculino como femenino.

Diario de Ferrol recuerda con el coloquio ‘40 años de un sueño mundial’ y dos partidos de veteranos/as el Mundobásket 86 Más información

Pero antes de que sean los protagonistas los que traigan a la memoria el recuerdo de ese acontecimiento en A Malata, un sábado como hoy, también día 5 pero del mes de julio, hace 40 años, tenía lugar una ceremonia inaugural en el que a las ocho de la mañana se izaron las banderas de la FIBA, de España, de Galicia y de la propia ciudad de Ferrol, a las que siguieron las de las 14 selecciones nacionales.

El partido de Australia contra Cuba fue el primero en disputarse en esa jornada y a este siguieron otros en los que la selección soviética demostró su nivel y ganó todos sus duelos de treinta o más puntos de ventaja.

La afición en las canchas aumentaba a medida que crecía también el interés en las calles por ver a esas figuras del baloncesto mundial. Su huella queda todavía enraizada en la ciudad. De hecho, los seis equipos trajeron una especie arbórea de sus países, que fueron plantándose en el Cantón entre el 7 y el 11 de julio, y que cuatro décadas después siguen allí, con un monolito que recuerda el país, la especie y el año de plantación, desde un olivo o un abedul a una yuca, una catalpa o una cyca.

La ambición de la directiva del club ferrolano OAR, que se echó sobre los hombros la exitosa organización del campeonato del mundo, tuvo sus frutos y ha pasado a la historia deportiva de la ciudad naval, que ahora revive esos momentos tan especiales, apostando, una vez más, por el baloncesto y por nuevos espacios deportivos para que tenga futuro.