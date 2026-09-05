El buque ‘SH Diana’ es el primero de los dos cruceros que llegan a Ferrol en septiembre

Crucero en el puerto ferrolano

El crucero ‘SH Diana’ procedente de Gijón y con destino Leixoes arribó este sábado en el muelle de Curuxeiras con cerca de 200 personas a bordo, que pudieron disfrutar de la ciudad durante unas horas, ya que el buque dejó el puerto ferrolano en torno a las tres de la tarde.

Con la llegada de este crucero se abre la temporada del último cuatrimestre del año, tras un mes de agosto histórico en el que llegaron a Ferrol nada menos que cuatro buques de pasajeros.

Hasta fin de año todavía resta que visiten la ciudad naval, según las previsiones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, un total de ocho cruceros más.

Este mismo mes, llegará el ‘Hebridean Sky’, el próximo viernes 11, y ya en octubre serán cuatro los bardos que elijan Ferrol como una de sus escalas – el ‘Hamburg’, con destino Vigo; el ‘Mein Schiff 7’, que se dirige a Leixoes; el ‘Reinaissance’, que tras Ferrol parte hacia a Cherburgo (Francia) y, finalmente, el ‘Amera’, con el mismo destino.

Tres buques más completan el número de cruceros de este año. Será uno en el mes de noviembre –‘Ambition’– y dos en diciembre –‘Ambience’ y ‘Borealis’–, siempre que no haya cancelaciones,.

En total, el número de cruceros que a cierre de año está previsto que hayan pasado por el puerto de Ferrol asciende a 20, una cifra que casi se triplicará con la nueva terminal.