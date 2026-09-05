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Ferrol

Diario de Ferrol recuerda  con el coloquio ‘40 años de un sueño mundial’ y dos partidos de veteranos/as el Mundobásket 86

El próximo sábado se celebrará un acto conmemorativo en A Malata

Redacción Ferrol
05/09/2026 05:00
Camisetas baloncesto Diario de Ferrol y Diputación
Equipación que portarán los veteranos en el partido del próximo sábado
Jorge Meis
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Los días en los que Ferrol entró en la historia del baloncesto mundial podrán ser recordados para siempre con las réplicas de las camisetas conmemorativas que Diario de Ferrol ha rescatado y que podrán recogerse –en un stand habilitado para la ocasión–, por parte de quienes las hayan adquirido previamente, el propio día 12 de septiembre en el pabellón de A Malata, donde se llevará a cabo el colofón de los actos conmemorativos de esta efeméride.

Imágenes de los partidos del Mundobásket jugados en la sede de Ferrol

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Coincidiendo, además, con la jornada en la que se disputa la final de la Copa de Galicia de baloncesto femenino, Diario de Ferrol organiza, a las 12.00 horas, un coloquio sobre los ‘40 años de un sueño mundial’. Antes y después de esta tertulia, se celebrarán, además, dos partidos: a las 11.00 horas, de un combinado de veteranas de Ferrol y combinado gallego; y, a continuación de la charla, a las 13.00 horas, los combinados masculinos, con el apoyo de la Fegaba, el Concello de Ferrol y la Diputación de A Coruña.

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