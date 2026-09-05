Las afiliaciones a la Seguridad Social entre los menores de 25 años se duplican en Ferrol

Una de las camareras de El 135 de la Real Emilio Cortizas

Ya sea por un mayor control de la administración y una concienciación generalizada del empresariado sobre la contratación regular y el mercado laboral, ya sea, sobre todo, por el incremento de las oportunidades para trabajar en Ferrolterra y no verse en la obligación de emigrar, la realidad de los datos es que las afiliaciones a la Seguridad Social crecen y lo hacen, especialmente, en la franja de edad más joven, hasta los 25 años.

Solo en Ferrol, la cifra de cotizantes que se encuentran en los diez –la edad mínima para trabajar son los 16– primeros años de vida laboral se ha casi duplicado en apenas un lustro. En 2021 eran 649 los jóvenes residentes en la ciudad que estaban dados de alta en la Seguridad Social; el pasado mes de junio, el último sobre el que existen datos definitivos –publicados por el Instituto Galego de Estatística– revelaban que eran 1.321, es decir, casi el doble. Es el mejor dato desde el año 2008, antes de la peor crisis inmobiliaria de la historia reciente. En aquel momento eran 1.402 afiliados y afiliadas entre los 16 y los 24 años. Si el foco se amplía a los veinte municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, la radiografía no difiere: de 1.992 a 3.865 en la actualidad, es decir, prácticamente el doble.

“Es un dato muy positivo que debemos interpretar como una señal de que la relación de la juventud con el mercado laboral de la comarca está cambiando”, apunta el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, que, si bien matiza que hay que “tener en cuenta determinados factores estacionales” –el verano favorece la contratación–, afirma que “el incremento que se observa a largo plazo responde a una combinación de circunstancias”.

Dobarro: “Tenemos que anticiparnos a esa demanda y que los jóvenes estén preparados para ocupar esos puestos”

La primera, el momento económico. “Hay una mayor demanda de trabajadores por parte de las empresas, especialmente en sectores en los que existe una necesidad importante de relevo generacional”. Dobarro pone varios ejemplos: industria, naval, metal, logística, servicios u hostelería, “que están demandando nuevos perfiles y, en muchos casos, están encontrando en la juventud una oportunidad para incorporar talento y formar profesionales”.

La segunda, “una mayor sensibilización empresarial respecto a la contratación regular y a las condiciones laborales, junto con un mayor control de las administraciones”, pero el presidente de Cofer incide en que la clave está en que “están apareciendo más oportunidades laborales para la juventud en la propia comarca”, con proyectos como el de SAIC. “La llegada de una empresa de estas características no solo implica los puestos de trabajo directos, sino también actividad para las auxiliares, proveedores y servicios, y nuevas oportunidades para perfiles cualificados”. “El reto”, añade, “ya no es conseguir que los jóvenes encuentren empleo, sino crear las condiciones para que puedan desarrollar aquí toda su carrera profesional”.

Uno de los aspectos más significativos es el “empuje” que está aportando esta franja de edad. Entre 2021 y 2026 se han duplicado los cotizantes de menos de 25 años, pero en el resto de los quinquenios no solo no se registra un crecimiento tan grande, sino que en algún caso hay incluso una reducción de afiliaciones. Por ejemplo, entre los 25 y los 29 años han aumentado de 1.216 a 1.703: entre los 30 y los 34, de 1.506 a 1.737; y de 35 a 39 hay una caída, pues si hace cinco años eran 1.970 ahora son 1.887. Esta “pérdida” se da también en el siguiente periodo –40-44 años–, desde los 2.728 a los 2.398. A partir de ahí vuelve a dibujarse una tendencia positiva. Entre los 45 y los 49 años había en 2021 2.877 residentes en Ferrol que cotizaban a la Seguridad Social por los 3.025 que hay ahora; en la franja de los 50 a los 59 años eran 5.529 y ahora son 6.196 y a partir de los 60 hay un repunte considerable: de 1.925 a 2.779.

La situación y las buenas perspectivas de empleo no son óbice para que desde la patronal se identifiquen ciertas debilidades. “Hay empresas que están teniendo dificultades para encontrar determinados perfiles profesionales y que están dispuestas a formar a nuevos trabajadores, por lo que la FP tiene un papel esencial”, apunta Dobarro, que recuerda que “la llegada de nuevos proyectos industriales va a incrementar aún más esa necesidad”. De hecho, el director del centro de FP más grande de la comarca, el Ferrolterra, recordó la semana pasada que este curso tienen 200 matriculados más. En ese sentido, el presidente de Cofer insiste en que “tenemos que anticiparnos a esa demanda y conseguir que los jóvenes de esta comarca estén preparados para ocupar esos puestos”.

Y, si bien es cierto que la oferta de FP Dual es elevada –en el caso del centro que dirige Enrique Pazo, más de 300 plazas–, entre los deberes que se marca Cofer está “alcanzar una mayor coordinación entre FP y empresas, que la juventud conozca esas oportunidades y que las profesiones técnicas dejen de verse, en determinados casos, como una segunda opción: son empleos de futuro y con posibilidades reales de estabilidad y promoción profesional”.