‘Pezqueñín, el pequeño aventurero’ inaugura la nueva temporada de Petís Duplex este domingo

Los cines Duplex están en la travesía Moreno de Esteiro D. Alexandre

El ciclo ‘Petís Duplex’, una iniciativa de las salas de cine de Esteiro en colaboración con la Concellería de Cultura de Ferrol, se reanuda este domingo, día 6, a las 12.00 horas con la proyección de ‘Pezqueñín, el pequeño aventurero’, una película de animación de 54 minutos en la que, como el propio título indica, se cuenta la historia de un pez muy pequeñito con una gran imaginación a quien sus amigos no creen. Un día, sin embargo, el protagonista logra demostrar que su capacidad para fabular puede ser un don que salve vidas.

Las familias interesadas en asistir a este estreno en el Duplex pueden retirar sus invitaciones en la taquilla antes del inicio.

Hasta final de año se proyectarán nueve títulos repartidos en dos pases cada uno. Así, por ejemplo, ‘Pezqueñín’ se ofrecerá también el 20 de este mismo mes. En las salas de los Duplex se podrán ver otras obras, como ‘Dunia y otros cuentos del mundo’ –el 13 y el 27 de este mes–; ‘La gran fiesta del bosque’ –el 4 y el 18 de octubre–; ‘Tony, Shelley y la linterna mágica’ –11 y 25 de octubre–; ‘Vainilla’ –1 y 15 de noviembre–; ‘La belleza de la vida’ —8 y 22 de noviembre–; ‘Ponyo en el acantilado’ –29 de noviembre y 13 de diciembre–; ‘Mary Anning y la playa de los dinosaurios’ –6 y 20 de diciembre–; y la versión de 1967 de ‘El libro de la selva’, el 27 de diciembre.