La Xunta presentará en Ferrol una aceleradora para impulsar proyectos energéticos

Imagen de la jornada sobre seguridad industrial el pasado mes de noviembre en el CIS Daniel Alexandre

La Xunta presentará este martes, 8 de septiembre, en el CIS Tecnoloxía e Deseño de A Cabana la denominada Business Factory Energy (BFE), una aceleradora que tendrá allí su sede y que se encargará de captar e impulsar proyectos innovadores relacionados con las renovables, la transición energética, el almacenamiento y las tecnologías industriales sostenibles.

La BFE es una de las tres aceleradoras anunciadas por el gobierno autonómico en el marco de la Estrategia de Innovación Empresarial de Galicia 2026-2028 para conectar el emprendimiento tecnológico "con las necesidades reales del tejido industrial y energético" de la comunidad, acompañando a las empresas seleccionadas a través de itinerarios de incubación, aceleración o consolidación en función de su grado de madurez, explica la patronal Asime, implicada en este proyecto.

La organización empresarial explica que el objetivo de la Business Factory Energy es "tender un puente entre el talento emprendedor y las necesidades concretas de la industria" y que, con esta presentación en la ciudad naval, pretende "que las empresas y proyectos con potencial conozcan de primera mano cómo pueden formar parte de esta primera convocatoria". Para el Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), que tiene su sede en el CIS, este acto "refuerza el compromiso de la BFE con el tejido industrial y energético de la comarca".

Esta primera edición, cuya convocatoria se abrirá este mismo martes, busca hacer frente a los principales desafíos del sector energético, como la electrificación industrial para operar con la red actual; el almacenamiento y la flexibilidad energética; la eficiencia y la valorización del calor industrial; la extensión de vida, repotenciación y economía circular de los activos energéticos; el desarrollo de la eólica marina flotante y de nuevos vectores; así como de la cadena de valor del dióxido de carbono y, además, propuestas disruptivas que no encajen en los retos anteriores.