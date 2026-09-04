La urbanización del 1008 se hará como un proyecto independiente

El alcalde y el presidente de la Diputación recorrieron el parque para supervisar los acabados del espacio Emilio Cortizas

La urbanización interior de la parcela del conocido como el 1008, entre la puerta antigua de Navantia y el cuartel de Dolores, se acometerá en un futuro como un proyecto independiente no incluido en las obras de la fase Esteiro de ‘Abrir Ferrol ao Mar’. Así lo confirmó este viernes el alcalde, José Manuel Rey, en el marco de una visita al parque Ferrándiz, frente a los mencionados terrenos, en la que también participó el presidente de la Diputación, Valentín González, para supervisar el acabado de las obras de recuperación de este espacio.

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En este sentido, tanto el regidor como la concejala responsable del departamento de Urbanismo, Blanca García, puntualizaron que la reforma del vial y la plataforma peatonal, incluido el carril bici, sí llegará hasta el acceso original del astillero, quedando únicamente esta finca fuera de la intervención. ‘Abrir Ferrol ao Mar’ llega hasta lo que es la puerta histórica (...), luego lo que nos quedaría sería una segunda fase, que sería el cuadro de Esteiro”, subrayó la edila ferrolana.

La visita

En cuanto a la visita en sí, la misma sirvió en parte como acto inaugural del espacio, si bien el mismo llevaba ya varias semanas abierto y en uso. La actuación, como se recordará, fue adjudicada a comienzos del mes de enero a la empresa Civis Global por un importe de 570.000 euros, contando con un plazo de ejecución de seis meses.

“Vimos poñer a disposición dos veciños un novo entorno urbano”, afirmó el alcalde, incidiendo en el aspecto que presentaba el espacio antes de la reforma y, por tanto, en la importancia de “poñelo en valor”. “Estamos nun lugar estratéxico que complementa perfectamente un gran proxecto que estamos desenvolvendo na cidade, que é ‘Abrir Ferrol ao Mar’, señaló, insistiendo en que no se trataba solo de una actuación de regeneración del área, sino también de una forma de que los residentes “poidan disfrutar dun novo urbanismo, dunha cidade máis verde, con parques infantís e biosaudables, pensado precisamente para as persoas”.

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Asimismo, Rey Varela recordó que la recuperación de este espacio de Esteiro es uno de los proyectos en los que ambas administraciones colaboran en materia de turismo, pues se enmarca en el conjunto de actuaciones e iniciativas ‘Centro Histórico de Ferrol’ del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Diputación, sufragado a través de los fondos Next Generation.

Recuperación

Por su parte, el presidente de la Diputación, Valentín González, enmarco la intervención en el “compromiso” del organismo con la comarca, “que se concreta en actuacións que teñen que ver con respectar a historia”. En este sentido, el representante afirmó que “a nomenclatura, a definición dun urbanismo concreto dunha época inicial de Ferrol” se “recupera” a través de este proyecto, al tiempo que se adapta a los tiempos modernos.

Asimismo, González Formoso hizo referencia a la mencionada propuesta para el 1008, afirmando que los pasos ya dados en Ferrándiz “teñen que continuar no outro lado da estrada para rematala integramente”. A este respecto, el también alcalde de As Pontes aseguró que ambas administraciones no se “conformaban” con lo acometido hasta ahora, apuntando que la reforma de la plaza forma parte de esa idea de recuperar la historia, pero que, “como xestores públicos” tenían una visión más ambiciosa para el área.

De igual forma, el presidente provincial también recordó que la rehabilitación del espacio “forma parte dun elenco de actuacións que teñen que ver con financiación europea, os Plans de Sostibilidade Turística que impulsa o Estado coordinadamente coa Xunta de Galicia e, neste caso, coa Deputación, que xa nos permitiron producir un montón de contido dixital”. En este marco, Valentín González apuntó que ya se han puesto en marcha iniciativas “na marxe esquerda da ría”, como es el caso de las instalaciones auxiliares de las baterías militares de Punta Segaño, y a las que seguirán las planteadas para Monte Ventoso.