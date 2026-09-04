La agenda cultural que cierra el año en Ferrol trae vivencias únicas entre más de 30 citas

El flamenco de María José Llergo, que está girando con ‘El Juego’, se distingue por unir tradición y vanguardia Cedida

Ya se conoce la agenda cultural del Concello de Ferrol para el último cuatrimestre del año, que incluye más de 30 espectáculos de distintas disciplinas como música, teatro, humor, danza y ópera. Las citas se estrenarán en el Jofre el viernes 18 y terminarán el 27 de diciembre en el Duplex, dos escenarios que se completan con el Auditorio, el Centro Torrente Ballester y el centro cívico de Caranza.

El primer evento, que es gratuito, corresponde al primer Encontro Coral de Habaneiras, al que le sigue, el sábado 19, una de las dos zarzuelas programadas, ‘Doña Francisquita’, que es una de las obras más reconocidas dentro de su género. Continuando con Madrid como lugar de ambientación, la próxima propuesta de este tipo tendrá lugar el 21 de noviembre, también en el Jofre, ‘La Gran Vía’.

‘Crónica do rei pasmado’, una comedia basada en la novela del ferrolano Gonzalo Torrente Ballester, destaca entre el programa teatral y será representada en el mismo emblemático recinto, el próximo sábado 26. Asimismo, el día 17 de octubre Els Joglars presentará la pieza con la que Albert Boadella conmemora 65 años de carrera, ‘El retablo de las maravillas’, y, el 31 de ese mes que viene será el turno de ‘A Metamorfose’, una obra de Sarabela seleccionada por el Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay.

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Además, el 7 y 8 de noviembre se estrenará ‘A Culpa’, un thriller con música original en directo a cargo de un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Galicia, coproducido por el Centro Dramático Galego y Estudo Momento.

'A Serie Clopen’ introducirá las notas humorísticas en el mes de diciembre, el día 4, continuando ya de lleno con Goyo Jiménez la siguiente semana. El monologuista vendrá a Ferrol con ‘América Forever (The Final Refrito), una recopilación de mejores momentos de su trilogía ‘Aiguantulivinamérica’.

En cuanto a la música, Dani Wilde Band, premio a Mejor Voz en los British Blues Awards, actuará el sábado 3 de octubre en el Jofre. La siguiente semana, el viernes 9, se llevará al Torrente ‘Suite para unha vida’, un homenaje a José Suárez, considerado uno de los fotógrafos de Galicia con mayor proyección internacional. Tras el concierto de Depedro, el 10 de octubre, el pianista y divulgador de música clásica James Rhodes llevará ‘Manía’ al Jofre, el viernes 23.

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Esa semana, el domingo, subirán al escenario Zavala y Chicharrón, cada uno presentando su nuevo disco. En noviembre se abrirá paso al flamenco de la mano de María José Llergo (sábado 14) y al blues y el soul con Robert Finley. Marta Ren celebrará sus 30 años de carrera el 12 de diciembre y el sábado 19, la orquesta La Oca Band ofrecerá su propuesta inspirada en el poema de Curros Enríquez ‘Unha noite na eira do trigo’. Para despedir la parte musical, Carlos Núñez cumplirá su tradición volviendo a la ciudad en su gira de Navidad, esta vez celebrando el 30 aniversario del Grammy ‘Santiago’.

Sin embargo, antes se desarrollará la agenda de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que abre la Real Filharmonía de Galicia con Katrin Wundsam (2 de octubre) y continuará con otras citas como la ópera ‘La flauta mágica’, el Cuarteto Schubert y Roberto González Monjas. Además, para los amantes de la danza volverá el Ballet de Kiev, el proyecto Nortear y Cali Danza. Por otro lado continúan los ciclos Os Xoves da Capela (música), Domingos a escena (teatro aficionado en Caranza) y Petís Duplex (cine gratis).

Público familiar

Además de Festea, del 17 octubre al 15 noviembre, el público familiar podrá disfrutar de un show de Luli Pampín, un CantaJuego y de la gala internacional de magia Galicia Ilusiona.