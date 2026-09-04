Gabriel Azorín visita el Duplex en el pase único del premiado ‘Anoche conquisté Tebas’

El primer largomettaje de Gabriel Azorín llega de la mano de la distribuidora La Machina Amador Lorenzo

La coproducción hispano-portuguesa rodada en las termas de Bande ‘Anoche conquisté Tebas’, la ópera prima de Gabriel Azorín, se proyectará este sábado 5 en un pase único, a las 19.00 horas, en el Duplex Cinema.

En este encuentro, en el que el propio director presentará la película y posteriormente se abrirá un coloquio, se dará a conocer esta obra que ha pasado por eventos como el New York Film Festival o Seminci, con premios como dos Bisato d’Oro distintos.