Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrolterra suma más de 150 nuevas empresas desde el mes de enero

Las actividades inmobiliarias y los servicios concentran la mayor parte de las nuevas aperturas

X. Fandiño
X. Fandiño
04/09/2026 04:30
Poíigono Río do Pozo
Imagen de archivo del polígono naronés de Río do Pozo
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La comarca de Ferrolterra ha asistido a la creación de 153 nuevas sociedades entre enero y agosto de este año. Son apenas cinco menos que las que se constituyeron el año pasado, que marcó el récord de inscripciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil –Borme– desde que se analizan de manera sistemática los datos.

El mes pasado fueron en concreto diecinueve las nuevas empresas, una cifra que supera la del 2025 y que se distribuye, más allá de las seis de Ferrol y las cinco de Narón, en otros seis municipios: Ares (dos), Cedeira, Fene, Moeche, Ortigueira, As Pontes y Cabanas.

Por objeto social, las actividades relacionadas con el sector inmobiliario y servicios asociados se mantienen entre las más interesantes para el empresariado o las personas emprendedoras. Este objeto social está detrás de dos nuevos proyectos en Ferrol y otro en Fene. Además, se ha creado una empresa de venta de muebles e iluminación, así como productos del hogar, en Narón.

Destaca también el número de nuevas empresas enmarcadas en el sector industrial, el tractor de la economía comarcal en los últimos tiempos. Además de una consultoría empresarial en Narón que ofrece servicios de arquitectura e ingeniería, se pueden agrupar en este ámbito una firma que se ha puesto en marcha en Cedeira dedicada a las instalaciones eléctricas en general, otras dos en Ares que se centran, por un lado, en el comercio al por mayor de equipos de telecomunicaciones e instalación de máquinas industriales, y, por otro, en el mantenimiento y reparación de maquinaria industrial e instalaciones navales, o, ya en Narón, la apertura de un negocio dedicado a reparar productos metálicos, fabricación y montaje de tuberías y realizar trabajos de soldadura.

La restauración, la alimentación y la hostelería también mantienen una línea activa, con nuevos negocios en As Pontes, Moeche –panadería– y Ferrol. Además, en agosto pasado se registraron empresas de comercio textil, en la ciudad naval, un estudio de grabación en Narón, un centro de formación deportiva y actividades recreativas en Cabanas y otro, más orientado al ámbito musical en Ferrol, un comercio de energía eléctrica también en la urbe naval, otra firma en el polígono industrial de As Lagoas que se dedica a fabricar e instalar rótulos y una sociedad de apoyo a las artes escénicas en Ortigueira. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620