Ferrolterra suma más de 150 nuevas empresas desde el mes de enero

Imagen de archivo del polígono naronés de Río do Pozo Jorge Meis

La comarca de Ferrolterra ha asistido a la creación de 153 nuevas sociedades entre enero y agosto de este año. Son apenas cinco menos que las que se constituyeron el año pasado, que marcó el récord de inscripciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil –Borme– desde que se analizan de manera sistemática los datos.

El mes pasado fueron en concreto diecinueve las nuevas empresas, una cifra que supera la del 2025 y que se distribuye, más allá de las seis de Ferrol y las cinco de Narón, en otros seis municipios: Ares (dos), Cedeira, Fene, Moeche, Ortigueira, As Pontes y Cabanas.

Por objeto social, las actividades relacionadas con el sector inmobiliario y servicios asociados se mantienen entre las más interesantes para el empresariado o las personas emprendedoras. Este objeto social está detrás de dos nuevos proyectos en Ferrol y otro en Fene. Además, se ha creado una empresa de venta de muebles e iluminación, así como productos del hogar, en Narón.

Destaca también el número de nuevas empresas enmarcadas en el sector industrial, el tractor de la economía comarcal en los últimos tiempos. Además de una consultoría empresarial en Narón que ofrece servicios de arquitectura e ingeniería, se pueden agrupar en este ámbito una firma que se ha puesto en marcha en Cedeira dedicada a las instalaciones eléctricas en general, otras dos en Ares que se centran, por un lado, en el comercio al por mayor de equipos de telecomunicaciones e instalación de máquinas industriales, y, por otro, en el mantenimiento y reparación de maquinaria industrial e instalaciones navales, o, ya en Narón, la apertura de un negocio dedicado a reparar productos metálicos, fabricación y montaje de tuberías y realizar trabajos de soldadura.

La restauración, la alimentación y la hostelería también mantienen una línea activa, con nuevos negocios en As Pontes, Moeche –panadería– y Ferrol. Además, en agosto pasado se registraron empresas de comercio textil, en la ciudad naval, un estudio de grabación en Narón, un centro de formación deportiva y actividades recreativas en Cabanas y otro, más orientado al ámbito musical en Ferrol, un comercio de energía eléctrica también en la urbe naval, otra firma en el polígono industrial de As Lagoas que se dedica a fabricar e instalar rótulos y una sociedad de apoyo a las artes escénicas en Ortigueira.