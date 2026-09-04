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Ferrol

Ferrol estrena, tras nueve meses de obras, el primer tramo reurbanizado de Rubalcava

Los coches volvieron a circular este viernes por el trecho que separa Doutor Fleming de la avenida do Rei

J. Guzmán
J. Guzmán
04/09/2026 19:11
Calle Rubalcava primer tramo abierto al tráfico
El tramo se abrió a la circulación rodada sobre las nueve de la mañana
Emilio Cortizas
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Sobre las nueve de la mañana de este viernes, el gobierno local reabrió el primer tramo de la calle Rubalcava, entre Doutor Fleming y la avenida do Rei, tras nueve meses de obras de reurbanización. La actuación, dividida en tres fases –la reforma completa desde Igrexa también consta de tres, pero por el momento solo se ha licitado la primera, que parte de la calle María–, estuvo durante sus primeros meses marcada por las malas condiciones meteorológicas, lo que se tradujo en un retraso de esta etapa inicial, que en un principio iba a finalizar en junio.

Obras Rubalcava

El primer tramo de la calle Rubalcava comienza a mostrar su aspecto definitivo

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Cabe señalar, no obstante, que desde el inicio de las obras el Concello optó por no dar plazos concretos para cada uno de los pasos –señalando que la intervención en sí se diseñó con un margen temporal “amplio”– y que, en términos generales, el proyecto cuenta con un período de ejecución de doce meses, por lo que, a nivel global, de momento no se ha demorado. Asimismo, los trabajos de la segunda fase, entre la calle del Sol y Doutor Fleming, comenzaron durante el verano y, según detalló esta semana el gobierno local, avanzan con total normalidad.

En cuanto a la etapa ya finalizada, como se recordará, sigue la misma estética de las calles Igrexa, Sol y Lugo –la fase 2, junto a la plaza de Armas, sí variará este modelo–, con un firme de hormigón pulido y aceras más anchas de granito, además de recuperar los adoquines para demarcar el área de aparcamiento –en el margen derecho de subida– y para realizar la decoración lateral.

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