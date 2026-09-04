Entrada libre para la gala del programa ‘Recantos’ de la TVG este domingo

El jurado de 'Recantos: o casting' Cedida

Las personas interesadas en participar como público en la grabación de la gala final del programa ‘Recantos: o casting’, de la Televisión de Galicia, deben saber que para hacerlo no es necesario inscribirse previamente ni retirar entradas en las taquillas. Basta, explica la organización, con presentarse este domingo, 6 de septiembre, a las 11.30 horas en el teatro Jofre –es el momento en el que se abrirán las puertas– para disfrutar del evento.

‘Recantos: o casting’ lleva varios meses buscando por Galicia y el Bierzo nuevos talentos musicales para convertirlos en los artistas que actuarán en el programa ‘Luar’, que presenta Xosé Ramón Gayoso, la próxima temporada.

En la gala final concursarán 32 personas que se medirán en diferentes duelos musicales. Quienes resulten ganadoras de cada enfrentamiento representarán a su ‘recanto’ en el mítico programa de la TVG de los viernes por la noche. Será el jurado formado por Pili Pampín, Cristian Yennia y Manu Turnes el encargado de decidir el vencedor de cada duelo.

La organización del evento avanza que la dinámica de la grabación, presentada por Raquel Atanes y Duarte Galbán, no solamente consistirá en ‘batallas’ entre artistas, sino que habrá sorpresas.

El público que quiera asistir puede resolver dudas o pedir más información en el número 683 261 099 o en el correo ocastingderecantos@gmail.com.