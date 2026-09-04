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Ferrol

El PSOE pide la reapertura del albergue de peregrinos y reclama medidas “para que non se volva repetir”

Aitor Bouza preguntará en el Parlamento autonómico

Redacción Ferrol
04/09/2026 04:30
Albergue cerrado el 3 de septiembre
Acceso del albergue, este jueves
Jorge Meis
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El diputado del grupo parlamentario del PSdeG-PSOE Aitor Bouza llevará a la cámara autonómica el cierre del albergue de peregrinos de Ferrol –en la Casa do Mar– que lleva cerrado desde el 14 de agosto por trabajos de mantenimiento, según la versión oficial, derivados de la aparición de una plaga de chinches.

Bouza insta a la Xunta, como propietaria de la instalación, a que reabra el alojamiento tras “garantirse as condicións adecuadas de seguridade e salubridade e habitabilidade”, una petición que su grupo se ve en la obligación de trasladar al gobierno de Alfonso Rueda “ante a negativa do señor Rey Varela a esixirlle á Xunta que dea explicacións e informe do realizado ante o peche do albergue de peregrinos”, algo que, sostiene el diputado, “xa se reclamou por parte do grupo municipal socialista desde hai máis de 15 días”.

Además de solicitar la “reapertura inmediata” del albergue, Aitor Bouza reclamará que se publique, también de manera urgente, la “información completa sobre as acusas dese peche, as actuacións realizadas, os resultados e a data de apertura da instalación”. Además, considera oportuno que se elabore un “plan de continxencia para garantir ante futuros peches unha alternativa de aloxamento”.

“En conclusión”, dice Bouza, “vemos como a Xunta, cando ten que traballar por Ferrol, mira cara outro lado”, además de “complicidade” del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, “que, en vez de esixirlle á Xunta, o único que fai é calar. Nós non calaremos e levaremos este caso ao Parlamento para que se poida reabrir canto antes”. 

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