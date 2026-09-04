El Polo de Emprendemento de Ferrol ha apoyado la creación de 200 sociedades

El Polo de Emprendemento de Ferrol está alojado desde finales de 2025 en la Cámara Daniel Alexandre

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración destaca que el trabajo realizado hasta la fecha por los tres Polos de Emprendemento de la provincia de A Coruña –entre ellos, el de Ferrol, activo desde finales de 2022– ha contribuido a la creación de más de 260 empresas.

La actividad desarrollada por los técnicos de la Consellería que dirige José González en los centros de Melide, Coristanco y la ciudad naval deja otros datos interesantes que sitúan a este eje noroeste como uno de los más activos de la comunidad autónoma: asesoramiento individualizado y gratuito a más de 2.100 proyectos de emprendimiento y un total de 6.700 tutorías, presenciales o en línea, orientadas a acompañar a las personas autónomas en el cumplimiento de sus objetivos en función de la fase de desarrollo de su propia iniciativa emprendedora.

Emprego recuerda que el servicio, que se presta en una red que engloba ya 15 oficinas activas, es totalmente gratuito. En el caso de Ferrol, empezó su andadura en el CIS de A Cabana, pero desde el año pasado se localiza en la sede de la Cámara de Comercio, en la calle María.

Uno de los programas en los que más ha crecido últimamente el asesoramiento a autónomos es el del relevo generacional. Según la Consellería ya supone el 6% de las consultas específicas que llegan al Polo ferrolano. En ese sentido, el trabajo de las técnicas se centra, además de informar sobre los trámites, en poner en contacto a aquellas personas que venden o alquilan su empresa con quienes podrían estar interesadas en hacerse cargo, evitando, por un lado, el cierre y, por el otro, el riesgo de “empezar de cero”.

Cabe recordar que el plazo para solicitar las ayudas del Bono Remuda sigue abierto hasta el día 30 de este mes.

Desde que se pusieron en marcha los Polos coruñeses se han organizado más de 600 actividades, entre reuniones con entidades, acciones de formación y eventos.