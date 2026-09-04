El alcalde supervisa las obras de mejora del Torrente Ballester
El regidor destacó que este equipamiento se convertirá en el futuro en un gran activo turístico para la ciudad
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó este viernes, acompañado del director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y del concejal responsable de este departamento, José Antonio Ponte Far, el centro cultural Torrente Ballester para conocer de primera mano el avance de las obras de mejora del espacio y su adaptación para albergar en el futuro el museo de la ciudad.
Así, el regidor destacó durante la cita la relevancia “patrimonial e social” de esta intervención no solo para el municipio, sino también para su entorno, asegurando que la misma permitirá a la comarca contar “cun equipamento cultural estable e de referencia, inexistente ata o de agora”. De igual modo, Rey Varela insistió nuevamente en la capacidad de este espacio de convertirse en un “activo turístico” para la urbe naval.
Por otro lado, el primer edil agradeció a la Xunta su colaboración a la hora de llevar a buen puerto el proyecto, recordando que el mismo es posible por la firma a finales del pasado ejercicio de un convenio de colaboración con la Consellería de Cultura para su ejecución. “O traballo conxunto entre administracións e fundamental” para impusar esta clase de propuestas, aseguró José Manuel Rey.
La actuación, como se recordará, permitirá, por un lado, adaptar el centro cultural a sus futuros usos museísticos; y, por otro, mejorará el estado del inmueble a través del arreglo o sustitución de cubiertas y el repintado de fachadas, entre otras.