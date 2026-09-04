El alcalde supervisa las obras de mejora del Torrente Ballester

Momento de la visita a las obras en el centro cultural Jorge Meis

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó este viernes, acompañado del director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y del concejal responsable de este departamento, José Antonio Ponte Far, el centro cultural Torrente Ballester para conocer de primera mano el avance de las obras de mejora del espacio y su adaptación para albergar en el futuro el museo de la ciudad.

Así, el regidor destacó durante la cita la relevancia “patrimonial e social” de esta intervención no solo para el municipio, sino también para su entorno, asegurando que la misma permitirá a la comarca contar “cun equipamento cultural estable e de referencia, inexistente ata o de agora”. De igual modo, Rey Varela insistió nuevamente en la capacidad de este espacio de convertirse en un “activo turístico” para la urbe naval.

Por otro lado, el primer edil agradeció a la Xunta su colaboración a la hora de llevar a buen puerto el proyecto, recordando que el mismo es posible por la firma a finales del pasado ejercicio de un convenio de colaboración con la Consellería de Cultura para su ejecución. “O traballo conxunto entre administracións e fundamental” para impusar esta clase de propuestas, aseguró José Manuel Rey.

La actuación, como se recordará, permitirá, por un lado, adaptar el centro cultural a sus futuros usos museísticos; y, por otro, mejorará el estado del inmueble a través del arreglo o sustitución de cubiertas y el repintado de fachadas, entre otras.