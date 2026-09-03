Sale a licitación el equipamiento de la primera fase del Plan director del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

El nuevo servicio de Urgencias estará en funcionamiento próximamente

La Xunta ha sacado a licitación pública, por un importe de 2.539.205,57 euros, el suministro del equipamiento electromédico y mobiliario clínico destinado al servicio de Urgencias y las áreas correspondientes a la primera fase del Plan Director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

El equipamiento que se licita contempla, entre otros, los siguientes elementos: desfibriladores, ecógrafos, electrocardiógrafos de 12 canales, monitores de constantes vitales, monitores PCO2 transcutáneos y sistemas automáticos de dispensa de medicamentos (Sadme).

El contrato también incluye el suministro de material para contar con las últimas novedades en camillas, carros de curas, un tomógrafo de coherencia óptica, una consola de otorrinolaringología, humidificadores con generador de alto flujo, lavacuñas termodesinfectadoras, grúas y ámparas de techo y cabeceros de pared y suspendidos de altas prestaciones.

El expediente que sale a licitación está dividido en un total de 16 lotes e incluye la distribución, instalación y puesta en marcha, en caso de que sea necesaria, de los suministros que son objeto de la contratación.

Los equipos irán destinados a Urgencias generales y pediátricas, Nefrología, UCI de adultos y neonatos, Hospitalización y Cardiología.

Las empresas interesadas en tomar parte en el proceso de licitación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 2 de octubre.

Con actuaciones como esta, la Xunta avanza en las obras de la primera fase de la ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, que se centran en la construcción de los nuevos edificios Este y Sur, anexos al Arquitecto Marcide y que suponen una inversión de más de 60 millones de euros. Con la licitación de este equipamiento la Xunta ultima los trabajos destinados para la puesta en servicio de las nuevas Urgencias próximamente. Asimismo, se continúa trabajando en la redacción del proyecto de la fase final del Plan Director, que superará los 83 millones de euros de inversión.