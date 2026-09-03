Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Sale a licitación el equipamiento de la primera fase del Plan director del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Irá destinado a Urgencias, Nefrología, UCI, Cardiología y otros servicios y el plazo de presentación de ofertas concluye el 2 de octubre

Redacción Ferrol
03/09/2026 13:34
Urgencias Marcide
El nuevo servicio de Urgencias estará en funcionamiento próximamente
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Xunta ha sacado a licitación pública, por un importe de 2.539.205,57 euros, el suministro del equipamiento electromédico y mobiliario clínico destinado al servicio de Urgencias y las áreas correspondientes a la primera fase del Plan Director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

El equipamiento que se licita contempla, entre otros, los siguientes elementos: desfibriladores, ecógrafos, electrocardiógrafos de 12 canales, monitores de constantes vitales, monitores PCO2 transcutáneos y sistemas automáticos de dispensa de medicamentos (Sadme).

El contrato también incluye el suministro de material para contar con las últimas novedades en camillas, carros de curas, un tomógrafo de coherencia óptica, una consola de otorrinolaringología, humidificadores con generador de alto flujo, lavacuñas termodesinfectadoras, grúas y ámparas de techo y cabeceros de pared y suspendidos de altas prestaciones.

El expediente que sale a licitación está dividido en un total de 16 lotes e incluye la distribución, instalación y puesta en marcha, en caso de que sea necesaria, de los suministros que son objeto de la contratación.

Los equipos irán destinados a Urgencias generales y pediátricas, Nefrología, UCI de adultos y neonatos, Hospitalización y Cardiología.

Las empresas interesadas en  tomar parte en el proceso de licitación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 2 de octubre.

Con actuaciones como esta, la Xunta avanza en las obras de la primera fase de la ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, que se centran en la construcción de los nuevos edificios Este y Sur, anexos al Arquitecto Marcide y que suponen una inversión de más de 60 millones de euros. Con la licitación de este equipamiento la Xunta ultima los trabajos destinados para la puesta en servicio de las nuevas Urgencias próximamente. Asimismo, se continúa trabajando en la redacción del proyecto de la fase final del Plan Director, que superará los 83 millones de euros de inversión.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620