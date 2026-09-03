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Ferrol

Más de 100 camisetas históricas de selecciones nacionales, en Exponav

La muestra 'Fútbol por la paz' se ha inaugurado este jueves

Redacción Ferrol
03/09/2026 21:24
Inauguración de la exposición Fútbol por la Paz
La exposición puede visitarse hasta el día 13
Emilio Cortizas
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La exposición ‘Fútbol por la paz’ que organiza la Academia de la Diplomacia del Reino de España y LaLiga, con la colaboración de la Fundación Racing Club Ferrol, puede visitarse desde ayer en el Museo de la Construcción Naval. La muestra, que puede visitarse en el horario habitual de apertura de Exponav, está formada por más de un centenar de camisetas históricas de selecciones nacionales donadas por las embajadas de sus respectivos países. 

El alcalde, José Manuel Rey, participó este jueves en el acto de inauguración e invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta "exposición única que por vez primeira chega a Galicia", dijo. 

El regidor aseguró que el fútbol es "un idioma universal que une barrios, cidades, países e continentes" y que el hecho de que Ferrol sea una de las primeras ciudades gallegas en las que recala esta instalación es "un recoñecemento á nosa capacidade para abrir as portas a grandes proxectos e acoller eventos de interese colectivo coma este". Incidió en que la tradición deportiva y futbolística de la urbe naval es la base para "converterse nun punto de encontro arredor do fútbol e da paz"

El acto contó con la presencia de Santiago Velo de Antelo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia; José Antonio Álvarez Vidal, máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao; y Manuel Ansede, presidente del Racing. 

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