Leonardo Dantés, el televisivo compositor, de visita por Ferrol

Leonardo Dantés con Julio, uno de los camareros del Café Avenida que quiso hacerse una foto con el mediático autor J. Q.

El verano se acaba y con él ese ir y venir de gente constante, entre los que raro es que no se cuele algún famoso que otro. Algunos hacen el Camino de Santiago, otros vienen seducidos por las playas y la gastronomía de la zona, pero lo cierto es que de una forma u otra pocos de ellos logran pasar desapercibidos y suelen ser captados por alguna persona que los reconoce e incluso los propios negocios en los que paran.

Especialmente movidito está siendo este final del estío en la mítica Café Avenida, situada en uno de los laterales de la plaza de España. Hace unos días disfrutaba de un refrigerio en sus instalaciones el actor y cómico catalán Berto Romero, quien ya se había dejado ver por la comarca el año pasado, cuando disfrutó de una comida en mesón mugardés O Escabeche, tal y como entonces mostraban en sus redes las responsables del negocio, Pilar Díaz y Lola González, quienes fueran alcaldesa y concejala en el Concello local. Al parecer, el humorista acostumbra a pasar algunos días por Ferrolterra llegado el verano.

El último que se ha dejado ver en la histórica cafetería de la urbe fue un personaje destacado del panorama televisivo y artístico nacional, incluso de la denominada farándula, como Leonardo Antonio Ramírez. Pocos lo conocerán por su nombre de pila pero sí por que el que durante mucho tiempo fue su apelativo artístico: Leonardo Dantés.

Aunque se trata de uno de los compositores más prolíficos del país, la gran mayoría conoce a Dantés por su época más mediática, aquella vinculada a la cantante Tamara (posteriormente Ámbar o Yurena) y al vidente Paco Porras.

Leornado A., como se presenta ahora el polifacético compositor, visitó la ciudad en las últimas horas tras haber asistido el pasado fin de semana a la boda de dos amigos, Dani y Miriam, que se celebró en el Pazo do Monte. El artista aprovechó la ocasión para dedicarles varios temas a los recién casados, que no dudaron en bailar y entonar con el artista algunas piezas como su último tema ‘Díselo ya’, tal y como ha mostrado en sus redes sociales el artista pacense afincado en Madrid desde hace más de 50 años.

Una de las imagenes de la boda a la que asistió, en Ferrol, y que compartió en sus redes sociales el autor L.A.

Lo que muchos no conocen de Leonardo A. es que cuenta con un repertorio de más de 130 canciones y que ha firmando éxitos para artistas como Manolo Escobar, Lola Flores, Sara Montiel o Los Chunguitos, entre otros. Estos últimos llegaron a grabar 78 canciones creados por Leonardo, quien cuenta con más de 500 canciones suyas editadas en discos.

Los Chunguitos grabaron 78 temas de Leonardo Dantés, quien hasta la fecha ha editado más de medio millar de propuestas

Quienes coincidieron estos días con el autor de temas tan populares como el ‘No cambié’, ‘El baile del pañuelo’ o ‘Tiene nombres mil’ y le solicitaron hacerse una foto o que les firmaran un autógrafo recibieron una respuesta más que positiva del televisivo compositor, que se mostró en todo momento muy afable y cercano.

El momento del verano es propicio también para que famosos de la ciudad y la comarca regresen a sus lugares de nacimiento en estas fechas, dejándose ver por las calles o los diferentes negocios de hostelería a cantantes como Leire Martínez, que pasa largas temporadas en la urbe; el cantautor Andrés Suárez; el actor Javier Gutiérrez o la presentadora Pepa Romero, entre muchos otros.