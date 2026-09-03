La tradicional celebración de la Verbena del Mantón regresa al parque Reina Sofía de Ferrol

Una de las últimas verbenas del Mantón Archivo

El parque Reina Sofía acoge el próximo día 12 una nueva edición de la tradicional Verbena del Mantón, recuperada por el Concello de Ferrol en los últimos años y centrada especialmente en promover el envejecimiento activo de las personas para que puedan tomar parte en esta iniciativa.

La fiesta, que se celebrará a partir de las 21.00 horas, se enmarca en el programa municipal ‘Madurescentes’ y contará con la participación de personas mayores del Centro Sociocomunitario de Ferrol y de la Asociación de Vecinos de Caranza, que se implicaron activamente en la preparación de esta celebración.

En concreto, una docena de participantes elaboraron sus propios mantones artesanales, que serán utilizados en la decoración del recinto durante la verbena.

Como actividad previa, el lunes 7 de septiembre, ambos centros acogerán un coloquio en el que las personas participantes compartirán sus vivencias y recuerdos relacionados con esta popular celebración y con la forma en la que se vivía antiguamente.

El encuentro se completará con una actividad práctica en la que se aprenderán diferentes pasos de baile con el mantón.

El programa ‘Madurescentes‘ continuará en las próximas semanas con nuevas propuestas destinadas a las personas mayores, con sesiones de tardeo sénior y de carácter temático, como adelantó ayer la concejala de Política Social, Rosa Martínez