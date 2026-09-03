La Policía Nacional investiga a una vecina de San Pablo por un supuesto incendio intencionado

Imagen de archivo de una actuación de los bomberos de Ferrol Juan Rey-Cabarcos

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón se encuentran a la espera de los informes periciales de cara a esclarecer si una vecina del barrio ferrolano de San Pablo provocó intencionadamente un incendio en su edificio.

El suceso, según detalla la agencia Europa Press, se registró en torno a las ocho de la mañana del pasado miércoles, cuando varios residentes del inmueble, situado en el número 4 de la calle Pomariño, alertaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 de que había fuego en las escaleras. Así, hasta el punto se movilizaron efectivos del parque de bomberos ferrolano –siete profesionales con dos vehículos–, así como varias patrullas de la Policía Local y una de la Nacional.

De este modo, mientras los funcionarios municipales controlaban el incendio, con varios focos, los agentes procedieron a evacuar el inmueble y a acordonar la zona. A este respecto, no se registraron heridos ni afectados por inhalación de humo, por lo que no fue necesaria la presencia de los servicios sanitarios de urgencia.

En cuanto al origen de las llamas, las pesquisas iniciales parecen indicar que la mujer –que se estima que podría tener problemas psicológicos– vertió aceite intencionadamente por las escaleras del edificio, provocando que el fuego se extendiese con mayor rapidez. No obstante, será el informe pericial de la Policía Científica el que determine las causas exactas del incendio en este barrio ferrolano.