Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Novedad

Hack&Beers llega a Ferrol: charlas sobre ciberseguridad entre cervezas

El Ateneo acogerá el viernes 4 esta cita gratuita en la que participarán cuatro ponentes desde muy distintas perspectivas

Redacción Ferrol
03/09/2026 05:00
Imagen de recurso de Hack&Beers
Imagen de recurso de Hack&Beers
H&B
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Este viernes 4 se celebrará en el Ateneo Ferrolán una nueva edición de Hack&Beers, una iniciativa que ofrece conferencias gratuitas dirigidas a aficionados y profesionales del ámbito de la seguridad informática, en un ambiente distendido. El encuentro tendrá lugar a partir de las 17.30 horas y contará con la participación de cuatro profesionales de distintos ámbitos, que proporcionarán su propia perspectiva sobre un sector cada vez más presente en la vida cotidiana.

Después de llevar años recorriendo distintos puntos del territorio estatal, Hack&Beers aterrizará por fin en la ciudad con el patrocinio de Sophos Iberia y de 2ksystems, dos firmas que posibilitarán la consumición de varias rondas de cervezas para hacer ‘networking’ en el espacio cultural.

Ponentes

Los protagonistas de la cita pondrán sobre la mesa cuatro maneras diferentes de entender la ciberseguridad, como puede ser la que expondrá Rodrigo Dantés González Mantuano en ‘El equipo azul ataca: Introducción básica a la teoría militar y pensamiento estratégico’, una aproximación a estos dos conceptos aplicados al trabajo de los equipos de seguridad.

‘Velos de Maya’ es el título de la conferencia que impartirá Carmelo Toledo, una intervención en la que invitará a profundizar y cuestionar lo que parece evidente a simple vista.

Rafael López García, en cambio, utilizará el humor para proponer una disertación diferente en su planteamiento: ‘Si Goyo Jiménez fuera Forense Informático’.

Para terminar, Brais Feal Allegue se ocupará de la ponencia denominada ‘Te explico el Espectro Electromagnético con 20$’, que está prevista para las 19.45 horas. En esta charla dará a conocer las múltiples posibilidades que proporciona este ámbito, de una manera accesible y práctica.

Pint of Science, Bar Kiwi

Tres de tres éxitos de Pint of Science en Ferrol, donde se unen “birras” y ciencia

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620