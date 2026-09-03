Hack&Beers llega a Ferrol: charlas sobre ciberseguridad entre cervezas

Imagen de recurso de Hack&Beers H&B

Este viernes 4 se celebrará en el Ateneo Ferrolán una nueva edición de Hack&Beers, una iniciativa que ofrece conferencias gratuitas dirigidas a aficionados y profesionales del ámbito de la seguridad informática, en un ambiente distendido. El encuentro tendrá lugar a partir de las 17.30 horas y contará con la participación de cuatro profesionales de distintos ámbitos, que proporcionarán su propia perspectiva sobre un sector cada vez más presente en la vida cotidiana.

Después de llevar años recorriendo distintos puntos del territorio estatal, Hack&Beers aterrizará por fin en la ciudad con el patrocinio de Sophos Iberia y de 2ksystems, dos firmas que posibilitarán la consumición de varias rondas de cervezas para hacer ‘networking’ en el espacio cultural.

Ponentes

Los protagonistas de la cita pondrán sobre la mesa cuatro maneras diferentes de entender la ciberseguridad, como puede ser la que expondrá Rodrigo Dantés González Mantuano en ‘El equipo azul ataca: Introducción básica a la teoría militar y pensamiento estratégico’, una aproximación a estos dos conceptos aplicados al trabajo de los equipos de seguridad.

‘Velos de Maya’ es el título de la conferencia que impartirá Carmelo Toledo, una intervención en la que invitará a profundizar y cuestionar lo que parece evidente a simple vista.

Rafael López García, en cambio, utilizará el humor para proponer una disertación diferente en su planteamiento: ‘Si Goyo Jiménez fuera Forense Informático’.

Para terminar, Brais Feal Allegue se ocupará de la ponencia denominada ‘Te explico el Espectro Electromagnético con 20$’, que está prevista para las 19.45 horas. En esta charla dará a conocer las múltiples posibilidades que proporciona este ámbito, de una manera accesible y práctica.