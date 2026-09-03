Ferrol se rinde ante una buena comida casera sin tener que pasar por la cocina

La elaboración tradicional y la calidad de los ingredientes separa estos negocios de las grandes cadenas de supermercados Emilio Cortizas

Comer, al menos para la mayoría de la gente, es un placer. Y si además no es necesario pasar por la cocina, pues mejor que mejor. Bajo esta filosofía, desde hace varios años han surgido en Ferrol numerosos establecimientos de comida casera ya preparada para llevar, una opción ideal para esos domingos en los que no apetece perder un par de horas preparando el almuerzo o la cena, o para los días entre semana en los que el ritmo de la jornada no perdona y cada minuto de descanso es una bendición.

Tanto es así que cada vez más supermercados han incluido entre sus servicios la comida ya lista para consumir, como es el caso del nuevo modelo ‘Tienda 9’ de Mercadona, que se estrenó en Galicia en su establecimiento de A Gándara; o la sección ‘Bistró’ impulsada por el Grupo Auchan en las instalaciones de Alcampo Ferrol. No obstante, la cercanía, el producto local y la elaboración tradicional siguen marcando la diferencia de cara a los vecinos, que han visto en estos negocios el equilibrio perfecto entre la comodidad de comer en casa y el placer de saborear un menú ‘de toda la vida’.

Filosofía

“Nosotros lo que queremos es dar un servicio a la gente, sobre todo a aquella que vive sola, ofreciendo comida casera para llevar”, explica Arantxa Cartelle, al frente, junto a Iván López, del establecimiento Xantar Xeitoso, en la esquina de Iglesia con Rubalcava, en activo desde hace poco más de un mes. A su juicio, “ahora están muy de moda las opciones gourmet”, por lo que querían ofrecer sabores “de los tiempos de antaño” a través de un menú “más económico y más sano”, puntualiza López.

L'Angurrienta es la mejor opción para quienes buscan algo diferente Emilio Cortizas

También en esta línea de restauración más tradicional se encuentra Oliva Bar e Levar, en Socorro, 13, donde su cocinera y responsable, Raquel ‘Queca’ Aguilar, explica que abrieron sus puertas por primera vez en plena pandemia y que de ahí surgió la idea de ofrecer menús ya preparados para llevar. “Me decían ‘¿Qué vas a hacer ahora?’ Y yo ‘pues vender comida por la ventana’”, relata, afirmando que la filosofía detrás de su establecimiento es sencilla: “comer bien a un precio razonable”.

En el extremo opuesto se encuentra L’Angurrienta, en el número 1 de la calle Galiano, que ofrece una vuelta de tuerca gourmet a la comida tradicional. Su modelo, como explica su responsable, José Bejarano, ya mostró una gran aceptación en su anterior ubicación, en Canilo, Andorra –donde abrió en 2019, mudándose a Ferrol este mismo 2026–, si bien el tipo de clientes es muy diferente. “Estamos muy contentos con la respuesta que está teniendo la gente”, relata, apuntando que, en su caso, funcionan “a dos bandas”, entre la comida para llevar y la tienda de delicatessen.

Xantar Xeitoso apuesta por la comida de calidad a precios competitivos Emilio Cortizas

Finalmente, Delipollos (Españoleto, 37) se sitúa en un punto intermedio, ofreciendo una experiencia rápida e incluso con servicio a domicilio, pero con sabores caseros alejados de las grandes cadenas. “Normalmente tenemos una buena afluencia de gente. Les gustan nuestros productos, que elaboramos constantemente para tener una rotación continua”, afirma Leo Calderón, gerente del negocio, que incide en que una de las claves del éxito es el buen ambiente que tienen en el local.

Elemento diferenciador

Como se mencionó, la gran aceptación entre la ciudadanía de esta clase de propuestas ha llevado a muchas cadenas de supermercados a implantar sus propias alternativas. Curiosamente, pese a que competir contra una gran superficie puede parecer una labor imposible, todos estos establecimientos coinciden en que su impacto está siendo muy reducido, dado que lo que ellos ofrecen es completamente diferente.

En el caso de Xantar Xeitoso y Oliva Bar e Levar, la clave está en los ingredientes y el proceso de elaboración. “Nuestra comida está hecha aquí, sin ultraprocesados. De la pota a tu casa”, explica Cartelle, insistiendo en que contar con material “de primera calidad” es algo que se nota en el sabor y la textura, aun cuando el plato es el mismo –poniendo como ejemplo su forma de preparar la ensaladilla–. Aguilar, por su parte, apuesta directamente por el producto de proximidad y la cocina a pequeña escala –lo cual, admite, es todo un reto teniendo en cuenta la demanda–. En su caso, todo lo que acaba en sus fogones proviene del mercado municipal o de la lonja de Curuxeiras.

Oliva Bar e Levar comenzó su andadura en plena pandemia y ya cuenta con un 'Solete' de Repsol Emilio Cortizas

Bejarano, de L’Angurrieta, considera, por otro lado, que ambas opciones, la suya y la de los supermercados, son completamente diferentes. “Para nosotros realmente no es una competencia. Es verdad que no todo el mundo se puede permitir este tipo de comida, al menos a diario”, indica, haciendo hincapié también en la importancia de fidelizar a los clientes. De forma similar se expresa el responsable de Delipollos, Leo Calderón, que sí ve un impacto de estas superficies en el pequeño comercio, incluso en el sector de la restauración. No obstante, también señala que hay cuestiones contra las que no puede competir una gran firma, como el generar una costumbre o tradición –“Venir a comprar el pollo los domingos”, bromea– o el hecho de que las cadenas no abren la mayor parte del fin de semana.

Plataformas de ‘delivery’

Otro sector que ha ‘explotado’ en los últimos años en todo el mundo, y Ferrol no es una excepción, es el de las plataformas de entrega de comida a domicilio –incluso con una propia en la comarca, Look Eats–. Sin embargo, la relación de estas compañías con los establecimientos ferronalos es menos directa de lo que uno podría pensar en un inicio.

Así, en Oliva Bar e Levar rechazan la idea de contar con este servicio externalizado al no ser compatible con su negocio y su filosofía –“Se han ofrecido todas, pero a mí me gusta verles la cara a mis clientes. Además, tampoco tenemos capacidad de producción”, apunta–; mientras que en Xantar Xeitoso, al llevar poco tiempo abierto, no se han planteado emplearlo, si bien no descartan del todo adoptarlo en un futuro.

Delipollos ha logrado la gesta de formar parte de la "tradición" del almuerzo del domingo Emilio Cortizas

Delipollos, por otro lado, supo ver en esta opción una forma de promoción, especialmente durante sus primeros años, pese al coste que tiene el aparecer en sus catálogos. “Te das a conocer un poco, luego van probando el producto hasta que ya los clientes vienen a la tienda y se enteran de que tenemos nuestro propio reparto”, detalla Calderón, incidiendo en que, a día de hoy, han alcanzado un acuerdo con estas plataformas para, a través de su servicio particular de entrega, reducir el porcentaje que se llevan por estar en su web.

El caso de L’Angurrieta es quizás el más interesante, pues inició su andadura en enero empleando estas empresas, pero acabó “saliéndose” al no casar bien con la filosofía de su negocio y el escaso retorno que suponía frente al trabajo que requería. “Hemos visto que la facturación a través de ellos es muy residual y es más un incordio que lo que nos reporta”, afirma, explicando que debían actualizar a diario su carta y estar pendientes de la maquinaria para un servicio que, en realidad, solo funciona de forma óptima durante las noches, cuando ya no están operativos.

Impacto del turismo

Por último, si hay algo en lo que coinciden los cuatro establecimientos es en que el turismo, tanto nacional como internacional, está teniendo un impacto prácticamente nulo en su día a día. Esto, no obstante, no quiere decir que estos negocios no cuenten con clientes de otras partes, sino que su trabajo está más orientado hacia los consumidores locales.

Así, Oliva y L’Angurrieta son, de los cuatro, los que han experimentado cierto beneficio gracias a este sector, en el primero por su cercanía al puerto y al camino de Santiago –pues muchos visitantes, sobre todo nacionales, se acercan antes de hacer la ruta seducidos por sus buenas críticas en internet–; y el segundo no por la comida, sino por sus productos gourmet, que muchos foráneos se llevan de recuerdo. En Xantar Xeitoso, por su parte, señalan que llevan poco tiempo abiertos como para conocer si supone una diferencia, aunque admiten que muchos turistas entran a curiosear, mientras que en Delipollos ven que, con la excepción de gente que alquila un apartamento vacacional, su clientela siempre reside en el término municipal.