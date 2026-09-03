El PSOE acusa al gobierno local de “escurantismo” en la ejecución y tramitación de proyectos

Los retrasos en las obras de Recimil fueron muy criticados por la formación Emilio Cortizas

El grupo municipal socialista acusó este jueves al gobierno local de actuar con “escurantismo” en la tramitación y ejecución de proyectos en el concello, afirmando que “esconde e non traslada nin aos medios nin á oposición” la información “contida na documentación oficial” de estas actuaciones.

Por medio de un comunicado, el edil Julián Reina incidió en tres conjuntos de intervenciones que, a su juicio, “evidencian o descontrol administrativo e a incapacidade de cumprir cos prazos establecidos”. El primero de estos, que según el concejal ejemplifica una “falta de planificación”, es la licitación de la futura caseta modular de la playa de Doniños, que quedó desierta al recibir únicamente una empresa que no cumplía los requisitos obligatorios –y que no subsanó en el plazo dado para ello–.

Asimismo, Reina Villalón denuncia que cuatro proyectos sufragados a través del Plan de Obras e Servizos (POS) 2026 de la Diputación de A Coruña –las mejoras en el polideportivo de Serantes y en los locales vecinales de Valón y Pazos, así como el aglomerado del camino de Areosa– tuvieron que ser modificados a petición del organismo provincial por “erros orixinais” en su documentación técnica. En cuanto a la rehabilitación exterior de viviendas en Recimil, el socialista señala que, de las cuatro en marcha, tres han sido objeto de ampliaciones de plazo por parte del ejecutivo ferrolano –las de la calle Neda 1-4 y carretera de Castilla 8 van ya por su tercera prórroga, la del 22 de este último vial, por la segunda–.

De este modo, desde la formación se ha solicitado al alcalde, José Manuel Rey, “que aplique en Ferrol a transparencia que predica fóra” y que “asuma a súa responsabilidade” por los atrasos.