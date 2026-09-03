El primer tramo de Rubalcava recupera el tráfico rodado tras nueve meses de obras

El tramo ya se encuentra listo para su apertura Jorge Meis

El tráfico rodado volverá mañana viernes al primer tramo de la calle Rubalcava, entre Doutor Fleming y la avenida do Rei, después de nueve meses de obras de mejora. Así lo anunció esta tarde el gobierno local, señalando que la segunda fase de la intervención, entre el final de la primera y la calle María, continuará ejecutándose con normalidad.

El proyecto, que acomete la UTE formada por Ogmios y Sergonsa por 1.289.000 euros, comenzó oficialmente el pasado 1 de diciembre, estableciéndose un plazo de ejecución de doce meses para la etapa inicial. De cara a recortar los plazos, se optó, al igual que en la urbanización de Irmandiños, por dividir la actuación en segmentos, restando ahora los dos de menor tamaño.