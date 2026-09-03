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Ferrol

El lunes toma posesión el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada

Este viernes fue recibido por el alcalde y por la delegada territorial de la Xunta

Redacción Ferrol
03/09/2026 22:20
Alcalde recibe al nuevo GEPROAR, general de brigada, Adolfo Morales Trueba
El alcalde recibe al nuevo Geproar, el general de brigada Adolfo Morales Trueba
Emilio Cortizas
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El próximo lunes 7 de septiembre tomará posesión el nuevo general comandante de la Fuerza de Protección de la Armada –Geproar–.

El acto se celebrará en el Cuartel General de la Fuerza de Protección de la Armada –Fupro– ubicado en la estación naval de A Graña, a partir de las 12.00 horas, y será presidido por el comandante general de la Infantería de Marina, contando asimismo con la presencia de diversas autoridades civiles y militares.

El general de brigada Adolfo Morales Trueba asume este cargo tras haber sido, entre otras labores, director de la escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, en Cartagena.

Este viernes, el comandante de la Fupro fue recibido por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, en el edificio administrativo y por el alcalde, José Manuel Rey, en el Concello. Se trataba de la primera reunión de contacto antes de la toma oficial de posesión del próximo lunes.

Ambos desearon al nuevo comandante una “boa e frutífera estadía durante o seu servizo en Ferrol”

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