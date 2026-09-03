El Concello inicia el período de consulta de la modificación de las tasas del cementerio

El cambio tarifario fue uno de los puntos más acalorados del pleno Jorge Meis

La modificación de la ordenanza fiscal de Ferrol relativa a la tasa por la concesión de nichos en el cementerio municipal de Catabois alcanzó este jueves un nuevo hito con el inicio del período de exposición pública.

A través del tablón de anuncios de la web consistorial, la concejala responsable del departamento de Facenda, Susana Sanjurjo, publicó un edicto informando a la ciudadanía de la aprobación en pleno de este cambio normativo, además del proceso de reclamación. Así, una vez el anuncio figure, además de en esta plataforma, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se iniciará un período de información de 30 días hábiles.

Una vez concluya dicho plazo, se resolverán todas las sugerencias y reclamaciones pertinentes. De no recibirse ninguna –algo poco probable dado el rechazo de la medida entre los grupos de la oposición–, el edicto detalla que el acuerdo “entenderase definitivamente aprobado” sin tener que pasar nuevamente por el pleno. Posteriormente, el texto íntegro se volverá a publicar en el BOP.

La modificación de la ordenanza fiscal, como se recordará, fue uno de los puntos candentes de la sesión ordinaria del mes de agosto, celebrada el pasado día 27. La propuesta, como explicó la propia Sanjurjo durante el debate, supondrá un incremento de precio para los nuevos titulares de los nichos, que irá del 60% al 90% del total. La edila justificó la decisión por la necesidad de equiparar el coste al IPC, dado que las anteriores tarifas eran del año 1990.

La oposición, por su parte, criticó duramente que se emplease una perspectiva económica a la hora de abordar el cambio, además de afear al gobierno local que no plantease tarifas reducidas o bonificadas para aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.