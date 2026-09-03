Ferrol
Charla de asotrame sobre el síndrome de bournot
Se celebrará online el próximo martes día 8 de septiembre
El martes 8 de septiembre la Asociación de Transplantados de Médula Ósea –Asotrame– organizará una charla sobre autocuidados en formato online.
Será a partir de las 12.00 horas y está abierta a la participación de todas las personas interesadas.
Para tomar parte es necesario enviar un WhatsApp al número de la asociación: 698 130 684, indicando nombre y apellidos. Se recibirá un enlace por Teams para conectarse en la fecha y hora indicadas. La charla estará centrada en el autocuidado emocional con especial atención al síndrome de bournot –síndrome del cuidados quemado–, por asumir una carga desproporcionada de tareas sin relevo familiar que provoca un profundo agotamiento físico, mental y emocional.