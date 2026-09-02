Sarao Gallery ultima los detalles para recibir el sábado a ‘Estado de colapso’

La galería Sarao con la obra de Hugo Saliente Gil, 'Sumidera' Daniel Alexandre

‘Estado de colapso’ es el nombre de la exposición que está por llegar a Sarao Gallery, que celebrará su inauguración este mismo sábado 5, a las 12.30 horas. Laura Darriba comisaria esta propuesta en la que son protagonistas las firmas de Marc Badía, Alejandro Pastor, Marcos Covelo y Covadonga Casado.

Con la llegada del mes de septiembre se marcha la última muestra de Sarao, ‘Sumidera’, una selección del artista turolense Hugo Saliente Gil que ahora continuará su recorrido por otras salas del territorio español.

Lo que viene a cambio se inspira en esas imágenes que producen adicción mirar, no por su belleza sino por la incomodidad que suscitan. Desde Sarao lo comparan con un coche ardiendo, algo que no puedes dejar de observar porque anuncia fractura.

El artista turolense Hugo Saliente Gil inaugura este sábado ‘Sumidera’ en Sarao Más información